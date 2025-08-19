Ezúttal is a települések legmagasabb pontjain gyűlnek össze a helyiek az őrtüzek köré, a lángok – néhány eltéréssel – 21 órakor lobbannak fel: Albisban a Dálnoki-tetőn, Alsócsernátonban a Kalacs-hegyen, Nagybaconban a Szárazajtai-tetőn, Bereckben a Martonos és Bereck közötti határnál, Bölönben a Kis Ligeten, Bikfalván a Zákány alján, Dálnokon az Akasztófa gyepjén, Felsőcsernátonban a Cserefarok-tetőn, Gelencén a Nádika-tetőn, Ikafalván a Paphegyen, Kézdiszentkereszten a Butu-tetőn, Kökösben a Feketeügy partján, Maksán az Óriáspince-tetőn, Ozsdolán a Luci-tetőn, Sepsibükszádon az Olton túl, a Zegán részen, Sepsikőröspatakon a Kápolna-tetőn, Sepsiszentkirályban az unitárius templom melletti téren, Torján a Cserefarok-tetőn, Vargyason a Borvíz-tetőn, Zabolán pedig a Halom-tetőn (Tatár-tető). Kissé korábban, 20.30 órakor gyújtják meg az őrtüzet Gidófalván a Remete-tetőn, illetve Nagyborosnyón az Oltár-hegyen. Kézdialmás és Lemhény közös őrtüzét 20 órakor lobbantják fel az Avas-tetőn, ahol szentmisét is tartanak, Kézdiszentléleken 22 órakor a Perkőn gyűlnek össze a helybeliek az őrtűz köré. Sepsiszentgyörgyön az Orotványon (Pacé), a Liba csárda fölött 21 órakor gyújtják meg az őrtüzet a közbirtokosság szervezésében.

Szent István-napi ünnepségek

SEPSISZENTGYÖRGY. Augusztus 20-án, szerdán a Szent József-templomban 8 órától lesz szentmise. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, 19 órától pedig ünnepi megemlékezést tartanak a templom előtti Szent István-szobornál. Az ünnepségen a Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar ad Szent István-napi koncertet Maksai József vezénylésével. Ezt követően a jelenlévőket Miklós Zoltán parlamenti képviselő köszönti ünnepi beszédében. Az ünnepi program további részeként szintén a Rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar részleteket ad elő az István, a király rockoperából, majd Kós Károly Az országépítő című regényéből Páll Fanni, a Székely Mikó Kollégium XII. osztályos diákja olvas fel részleteket. Felkészítő tanár: Dobra Judit. Az esemény ökumenikus szellemiségben zajlik: imát mond Dénes Előd református esperes. A nemzeti ünnep a koszorúk elhelyezésével, a magyar, illetve a székely himnusz eléneklésével folytatódik. A hagyomány jegyében augusztus 20-a az új kenyér megszentelésének napja is. Az ünnepségen Ilyés Zsolt plébános megáldja az új kenyeret, amelyből a jelenlévők hazavihetnek egy darabot. A rendezvényt a rétyi fúvós­zenekar zárja. Várnak mindenkit, hogy együtt adjanak hálát népünkért, egységben a világon mindenütt ünneplő magyarsággal.

ERDŐVIDÉK. Barót Város Önkormányzata augusztus 20-án 18 órától ötödik alkalommal szervez Szent István-napi emlékünnepséget Baróton a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. Az ünnepségen köszöntő és ima, szavalatok és énekek hangzanak el, sor kerül erdővidéki búzából Erdővidéken sütött kenyér megáldására, megszegésére és szétosztására, illetve a Millenniumi emlékmű megkoszorúzására. Az esemény a sepsiszentgyörgyi Sepsi Art Quartet vonósnégyes hangversenyével zárul. Társszervező a Baróti Művelődési Ház, a Bodosi Református Egyházközség és a Gaál Mózes Általános Iskola. Az ünnepség szervezői Barót és a hozzá tartozó falvak lakói mellett szeretettel várnak minden erdővidéki, székelyföldi érdeklődőt, és mindenkit kérnek, hogy lehetőségeik szerint öltözzenek népviseletbe.

Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozó

Hatodik alkalommal rendezik meg augusztus 22–24. között a Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozót, ezúttal Kecskeméten. Az idei év kiemelt témája a határon túli magyar népmesemondás múltja, jelene és jövője lesz. A Katona József Múzeum Népi Iparművészeti Gyűjteménye ad otthont az eseménynek, melynek fókuszában idén a határon túli magyar népmesemondás áll, különös figyelemmel a felvidéki, a vajdasági, az erdélyi és a kárpátaljai hagyományokra. A találkozó célja, hogy hidat építsen a különböző régiók mesemondói között és bemutassa a népmese jelenlétét a mai magyar nyelvterületen. A háromnapos programban előadások, kerek­asztal-beszélgetések, kézműves-foglalkozások, műhelyek és nyitott mesemondó alkalmak is helyet kapnak. A meghívott előadók között szakavatott kutatók, gyakorló mesemondók és népművészek szerepelnek, akik saját közösségük tudását, meséit és tapasztalatait osztják meg a hallgatósággal és egymással. A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztráció szükséges, a létszámhoz kötött programokra szintén a helyszínen lehet jelentkezni. Részletek a meseszo.hu oldalon.

Zene

ÖT NYÁRESTI KONCERT. A rendezvénysorozat következő alkalmának előadói ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi vártemplomban a Péntek Attila (zongora) és Domschy Mercédesz (ének) zenész házaspár, a temesvári MÉSA együttes tagjai, akik megzenésített verseket, valamint énekeskönyvi énekeket adnak elő ragtime és XX. századi jazz ihletésű stílusban. ♦ Augusztus 25-én, hétfőn 19 órától a vártemplom előtti téren Dénes Dorottya és zenésztársai koncertjén népdalok csendülnek fel XXI. századi hangzásban. Mindkét előadásra a belépés díjtalan. A rendezvény fő támogatója Sepsiszentgyörgy önkormányzata.

JAZZKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Bábel Kiskultúrban (Csíki utca 21. szám) augusztus 20-án, szerdán 20 órától a Tango Jazz Quartet (ARG) koncertezik. A formáció a tangó dallamos és ritmikai mintáit ötvözi a jazz harmóniáival és improvizációival. Ez az új megközelítés a tangóhoz és a jazzhez lelkes fogadtatásban részesült Argentínában és nemzetközi szinten is.

SÁRIK PÉTER TRIÓ & KOSZIKA. Augusztus 21-én, csütörtökön 20 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában a Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina Koszika közös produkciója különleges zenei világba repíti a hallgatót, ahol kelet és nyugat, múlt és jelen találkozik. Előadásuk nem sorolható be egyetlen műfajba sem: örömzene ez a javából, tele szívvel, lélekkel és improvizációval. Jegyek az ambilet.ro oldalon vásárolhatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Rosszfiúk (magyarul beszélő), 16.15-től Super bébi (románul beszélő), 18.15-től Csupasz pisztoly (magyarul beszélő) és Veszélyes állatok (román feliratos), 20 órától Hozd vissza őt (román feliratos), 20.15-től Fegyverek (magyarul beszélő).

Képernyő

TVR3. Ma 11 órától: A 100 tagú cigányzenekar újra Bukarestben – Negyven évvel ezelőtt egy híres cigányprímás temetésén közel száz zenész gyűlt össze muzsikálni. Ott pattant ki az ötlet, hogy miért is ne alkotnának egy cigányzenekart. Azóta világsikernek örvendenek, több ezer koncertet tudnak maguk mögött. Bukarestben kétszer is találkozhatott a közönség a virtuóz muzsikusokkal. 2025 januárjában az elmúlt negyven év repertoárjából koncerteztek szűnni nem akaró vastaps kíséretében. • Szembeszéd: Az elnyomás arcai – Az elnyomás különböző formái átszövik az úgynevezett szabad társadalmak mindennapi viszonyait is. Az elnyomás azonban sokszor arctalan. Borbély András és Kész Orsolya az elnyomás különböző formáinak igyekszik arcot adni, s ehhez Paulo Freire Az elnyomottak pedagógiája című könyvét is segítségül hívják.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Erősdön és Előpatakon, szerdán Hidvégen és Nyáraspatakon. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Kézdiszentléleken augusztus 20-án 9–17 óráig szünetel az áram­szolgáltatás.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline 1. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár tart nyitva.

Dokumentumfilm-vetítés Baróton

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében augusztus 22-én, pénteken 19 órától bemutatják ifj. Sütő Gábor Egy szép melódia (2013, 34 perc) és Bug­lya Sándor Úgy mondjam, ahogy volt (2002, 78 perc) című, II. világháborús témájú dokumentumfilmjét. Meghívottak: Benkő Levente történész (Barót – Kolozsvár) és Buglya Sándor filmrendező, operatőr, egyetemi tanár (Budapest). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.