Labdarúgás, 2. LigaA Sepsi OSK elvesztette a Corvinul elleni rangadót

2025. augusztus 19., kedd, Sport

Az élvonalba jutásra legfőbb esélyesnek tartott sepsiszentgyörgyi csapat továbbra is nyeretlen a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A harmadik fordulóban Ovidiu Burcă együttese tegnap hazai környezetben 2–0-ra alulmaradt a szervezett játékkal előrukkoló Vajdahunyadi Corvinul elleni rangadón, így a tizenhetedik helyre csúszott a táblázatban.

  Fotók: Tókos Csaba
    Fotók: Tókos Csaba

A házigazdák igazán veszélyes helyzeteket csak az első negyedórában alakítottak ki. A 4. percben Dani Iglesias kiugratásával Dimitri Oberlin iramodott meg, azonban közeli próbálkozását védte a kapus. Nem sokkal később Ricardo Pădurariu tévedése után a Sepsi OSK vezetést szerezhetett volna, viszont Marius Coman néhány méterről pontatlan volt, majd Cosmin Matei senkitől sem zavartatva tévesztett célt, illetve Batzula Hunor lehetőségét hárította a hálóőr. A másik oldalon Nicolae Pârvulescu kapáslövését fogta Bogdan Ungureanu, aki a 33. percben már tehetetlennek bizonyult, ekkor Alexandru Neacșa előkészítése után Pedro Albino a bal felsőbe tekert (0–1). A vendégek a második félidőben mezőnyfölényben játszva őrizték előnyüket, aztán az 57. percben Alexandru Buziuc kísérletét szögletre tolta a háromszéki együttes kapusa. A folytatásban a piros-fehér mezes gárda kétszer is veszélyeztetett, előbb Giovani Ghimfus távoli löketénél mentett a hálóőr, kisvártatva pedig Oberlin akrobatikus mozdulattal lőtt mellé. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, Florin Maxim alakulata a 73. percben eldöntötte a találkozót: egy ellentámadás végén Antonio Bradu passzából a csereként beállt Filip Ilie a hálóba gurított (0–2). A székelyföldi szurkolótábor még a hosszabbítás vége előtt elénekelte a székely himnuszt, ezután a K...a gyenge! rigmust skandálva kivonult a Sepsi Duna Arénából.

 

 

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 3. forduló: Sepsi OSK–Vajdahunyadi Corvinul 0–2 (0–1).
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 3120 néző. Vezette: George Găman (Craiova). Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm, Vîrtej, Vianna (Techereș, 74.), Iglesias (Silaghi, 74.), Câmpean, Oberlin, Matei (Drăghiceanu, 46.), Batzula (Ghimfus, 71.), Coman (Nešković, 46.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Corvinul: Sandu – Albino (Velisar, 81.), Fl. Ilie, Manolache, Pădurariu, Cărăruș, Bradu, Ribeiro (Bratu, 71.), Neacșa (Rența, 87.), Pârvulescu, Buziuc (Fi. Ilie, 71.). Vezetőedző: Florin Maxim. Gólszerzők: Albino (33.), Fi. Ilie (73.). Sárga lap: Cărăruș (26.).

A táblázat:

1. Resicabánya            3          0          0          12–2    9

2. Nagyvárad               3          0          0            8–3    9

3. Voluntari                  3          0          0            4–1    9

4. Marosvásárhely      2          1          0            7–1    7

5. Steaua                      2          1          0            7–2    7

6. Corvinul                   2          1          0            3–0    7

7. Concordia                2          0          1          11–4    6

8. Târgovişte               1          1          1            4–3    4

9. Afumaţi                   1          1          1            4–4    4

10. Metalul                  1          1          1            4–4    4

11. Dinamo                  1          1          1            4–4    4

12. Ceahlăul                1          1          1            2–9    4

13. Jászvásár               1          0          1            2–2    3

14. Bacău                    1          0          2            5–6    3

15. Újszentes               1          0          2            5–7    3

16. Beszterce               0          2          0            1–1    2

17. Sepsi OSK             0          2          1            1–3    2

18. Slatina                   0          1          2            2–4    1

19. Tunari                    0          1          2            3–6    1

20. Sellenberk             0          0          3            2–7    0

21. Szatmárnémeti      0          0          3            2–10  0

22. Câmpulung            0          0          3            2–12  0

A sepsiszentgyörgyi csapat augusztus 22-én, pénteken 17 órától a Sellenberki SK vendégeként játszik a másod­osztályú bajnokság negyedik fordulójában. A mérkőzést a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.

