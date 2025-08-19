A házigazdák igazán veszélyes helyzeteket csak az első negyedórában alakítottak ki. A 4. percben Dani Iglesias kiugratásával Dimitri Oberlin iramodott meg, azonban közeli próbálkozását védte a kapus. Nem sokkal később Ricardo Pădurariu tévedése után a Sepsi OSK vezetést szerezhetett volna, viszont Marius Coman néhány méterről pontatlan volt, majd Cosmin Matei senkitől sem zavartatva tévesztett célt, illetve Batzula Hunor lehetőségét hárította a hálóőr. A másik oldalon Nicolae Pârvulescu kapáslövését fogta Bogdan Ungureanu, aki a 33. percben már tehetetlennek bizonyult, ekkor Alexandru Neacșa előkészítése után Pedro Albino a bal felsőbe tekert (0–1). A vendégek a második félidőben mezőnyfölényben játszva őrizték előnyüket, aztán az 57. percben Alexandru Buziuc kísérletét szögletre tolta a háromszéki együttes kapusa. A folytatásban a piros-fehér mezes gárda kétszer is veszélyeztetett, előbb Giovani Ghimfus távoli löketénél mentett a hálóőr, kisvártatva pedig Oberlin akrobatikus mozdulattal lőtt mellé. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, Florin Maxim alakulata a 73. percben eldöntötte a találkozót: egy ellentámadás végén Antonio Bradu passzából a csereként beállt Filip Ilie a hálóba gurított (0–2). A székelyföldi szurkolótábor még a hosszabbítás vége előtt elénekelte a székely himnuszt, ezután a K...a gyenge! rigmust skandálva kivonult a Sepsi Duna Arénából.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 3. forduló: Sepsi OSK–Vajdahunyadi Corvinul 0–2 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 3120 néző. Vezette: George Găman (Craiova). Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm, Vîrtej, Vianna (Techereș, 74.), Iglesias (Silaghi, 74.), Câmpean, Oberlin, Matei (Drăghiceanu, 46.), Batzula (Ghimfus, 71.), Coman (Nešković, 46.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Corvinul: Sandu – Albino (Velisar, 81.), Fl. Ilie, Manolache, Pădurariu, Cărăruș, Bradu, Ribeiro (Bratu, 71.), Neacșa (Rența, 87.), Pârvulescu, Buziuc (Fi. Ilie, 71.). Vezetőedző: Florin Maxim. Gólszerzők: Albino (33.), Fi. Ilie (73.). Sárga lap: Cărăruș (26.).

A táblázat:

1. Resicabánya 3 0 0 12–2 9

2. Nagyvárad 3 0 0 8–3 9

3. Voluntari 3 0 0 4–1 9

4. Marosvásárhely 2 1 0 7–1 7

5. Steaua 2 1 0 7–2 7

6. Corvinul 2 1 0 3–0 7

7. Concordia 2 0 1 11–4 6

8. Târgovişte 1 1 1 4–3 4

9. Afumaţi 1 1 1 4–4 4

10. Metalul 1 1 1 4–4 4

11. Dinamo 1 1 1 4–4 4

12. Ceahlăul 1 1 1 2–9 4

13. Jászvásár 1 0 1 2–2 3

14. Bacău 1 0 2 5–6 3

15. Újszentes 1 0 2 5–7 3

16. Beszterce 0 2 0 1–1 2

17. Sepsi OSK 0 2 1 1–3 2

18. Slatina 0 1 2 2–4 1

19. Tunari 0 1 2 3–6 1

20. Sellenberk 0 0 3 2–7 0

21. Szatmárnémeti 0 0 3 2–10 0

22. Câmpulung 0 0 3 2–12 0

A sepsiszentgyörgyi csapat augusztus 22-én, pénteken 17 órától a Sellenberki SK vendégeként játszik a másod­osztályú bajnokság negyedik fordulójában. A mérkőzést a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti.