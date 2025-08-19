A Cross Country Eliminator (XCE) világkupa-sorozat mezőnye Brazíliába utazott, vasárnap São Paulo adott otthont az ötödik szakasznak. A sepsiszentgyörgyi Molnár Ede ezúttal is balszerencsés volt, a negyeddöntőben elesett, így a tizenötödik helyen zárta a viadalt, azonban a Short Track futamon rendkívül szoros befutót követően a másodikként haladt át a célvonalon. A verseny hatodik, egyben utolsó állomása október 11-én Barcelonában lesz.

A világkupa-sorozatban Tádzsikisztán, Belgium, Németország és Törökország után Brazília következett, ahová tizenegy országból huszonhárom versenyző utazott. Egy olyan nagyvárosban rajthoz állni, mint São Paulo, mindig különleges élmény, ugyanis Dél-Amerika legnagyobb metropoliszában a természetes és mesterséges akadályok egyedülálló keveréke állította kihívás elé a sportolókat, akik látványos küzdelmet vívtak a pontokért.

A népes szurkolótábor előtt rendezett megmérettetést Molnár Ede biztató teljesítménnyel kezdte, az időfutamon 52,136 másodperc elteltével haladt át a célvonalon, ami a hatodik legjobb időnek bizonyult. A negyeddöntőben kevés választotta el a továbbjutástól, amikor az egyik ugratóra visszaérkezve elvesztette az egyensúlyát és elesett. A próbatételt végül a világbajnoki címvédő Edvin Lindh nyerte meg, a svéd mögött a hazai szurkolók örömére a brazil Luiz Henrique Cocuzzi a második, a holland Jeroen van Eck a harmadik lett.

Ezt követően a mezőnyből tizennégy kerékpáros a Short Track futamon küzdött az érmekért. Az izgalmas viadal rendkívül szoros befutót eredményezett, és végül Luiz Henrique Cocuzzi diadalmaskodott, mögötte mindössze 15 századmásodperccel lemaradva a 29 éves sepsiszentgyörgyi Európa-bajnok végzett a második helyen, a dobogó harmadik fokára a szlovén Jakob Klemenčič állhatott fel, akinek csökkent az előnye az összetett élén.

Eredmények, XCE világkupa-sorozat: * 5. forduló: 1. Edvin Lindh (Svédország), 2. Luiz Henrique Cocuzzi (Brazília), 3. Jeroen van Eck (Hollandia), 4. Lorenzo Serres (Franciaország), 5. Jakob Klemenčič (Szlovénia)... 15. Molnár Ede (Románia) * Short Track: 1. Luiz Henrique Cocuzzi 10:26,49 perc, 2. Molnár Ede 10:26,64, 3. Jakob Klemenčič 10:27,13 * az összetett állása: 1. Jakob Klemenčič 389 pont, 2. Jeroen van Eck 319, 3. Edvin Lindh 315, 4. Lorenzo Serres 265, 5. Simon Gegenheimer 251, 6. Molnár Ede 194, 7. Louis Krauss (Németország) 110, 8. Theo Hauser (Ausztria) 96, 9. Killian Hampiaux (Franciaország) 94, 10. Matic Kranjec Žagar 91.