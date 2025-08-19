A Ferencváros három év után visszavághat a Qarabag FK csapatának, ráadásul a Groupama Arénában ma kezdődő párharc tétje nagyobb, mint a két együttes előző Bajnokok Ligája-selejtezős összecsapásain. A 22 órakor kezdődő mérkőzés a portugál João Pinheiro sípjelére kezdődik. A találkozót a Digi Sport 3 és a Prima Sport 3 élőben közvetíti.

A 2022–2023. évi idényben a selejtező harmadik fordulójában találkoztak a felek, azaz még nem a főtáblára kerülés volt a tét. Az első mérkőzést Azerbajdzsánban rendezték, és a magyar bajnok döntetlen után fogadhatta riválisát (1–1), amely a visszavágót 3–1 arányban megnyerte, így szertefoszlatta a zöld-fehér mezesek Bajnokok Ligája-álmait. A Qarabag sorozatban tizenegy, míg a Ferencváros hat főtáblás részvételnél tart, viszont az igazi közös pont a szereplésükben, hogy ez többnyire az Európa-ligában történik. Mindkét félnek két kivétele akad ebben a sorozatban, és az is hasonlóság, hogy egyszer a BL-ben és egyszer a Konferencia Ligában játszottak.

A jelenlegi kvalifikáció­ban a magyar gárdának volt nehezebb feladata, azonban veretlenül jutott túl előző két ellenfelén: az örmény FC Noah alakulatát kettős sikerrel búcsúztatta, míg a bolgár PFK Ludogorec Razgrad csapatán egy győzelemmel és egy döntetlennel kerekedett felül. A Qarabag viszont eddig mind a négy BL-selejtezős összecsapását megnyerte, sőt, mindössze egyetlen gólt kapott, ugyanakkor az ír Shelbourne FC és az északmacedón FK Shkëndija gyengébb ellenfélnek számít.

Robbie Keane legénységének nem sikerült jól a főpróba, mivel a bajnokságban szombaton hazai pályán 2–1-re kikapott az előző kiírásban ezüstérmes Puskás Akadémia FC együttesétől. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az ír vezetőedző látványosan forgatja a futballistákat: a Ludogorec 3–0 arányú legyőzése után tíz helyen változtatott a kezdőn a rangadóra. Ez azt is jelenti, hogy a kulcsjátékosai ma pihenten léphetnek majd pályára.

Ez a megállapítás azonban igaz lesz az ellenfélre is, mivel az azeri pontvadászat a múlt hétvégén ugyan elkezdődött, ellenben a Qarabag elhalasztotta a Sabah Baku elleni idénynyitóját, így egyelőre ebben a szezonban csak a BL-selejtezőben játszott tétmeccseket. A párharc érdekessége, hogy a 12-szeres azeri bajnok Qarabag mezében a Ferencváros két korábbi labdarúgója, a marokkói Samy Mmaee és a brazil Kady Borges is visszatér a Groupama Arénába.