Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Karalábéleves húsgombóccalMit főzzünk ma?

2025. augusztus 19., kedd, Szabadidő

Hozzávalók: 2 karalábé, 1–2 evőkanál szőlőmagolaj, só, kevés étel­ízesítő; a gombóchoz: 50 dkg darált disznóhús, 2 evőkanál rizs, 1 tojás, 1 kis fej hagyma, 1 kiskanál olaj, só, bors, ételízesítő, 1 kis csokor petrezselyemzöld; a rántáshoz: 1–2 evőkanál olaj, 1 evőkanál liszt, fűszerpaprika.

Elkészítése. A gombóchoz előbb olajon megdinszteljük az apróra vágott hagymát, majd hagyjuk, hogy kissé lehűljön. Közben a darált húst keverőtálba tesszük, beleütjük a tojást, hozzáadjuk a dinsztelt hagymát, a finomra aprított petrezselyemzöldet, a rizst, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk ételízesítővel, összekavarjuk, majd diónyi gombócokat formázunk belőle. Felhasználásig félretesszük.

A karalábékat meghámozzuk, a reszelő nagy fokán lereszeljük, a szőlőmagolajon megdinszteljük, sózzuk, kevés ételízesítőt adunk hozzá, majd felöntjük annyi forró vízzel, amennyi bőven ellepi, és felforraljuk. Ekkor beletesszük a gombócokat, majd lassú tűzön tovább főzzük, amíg a gombócok megpuhulnak. A végén a lisztből az olajon kevés pirospaprikával vékony rántást készítünk, amellyel sűrítjük a levest, illetve megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel.

Tálaláskor tejfölt teszünk az asztalra.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 1óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-19 08:00 Cikk megjelenítése: 47 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1184
szavazógép
2025-08-19: Sport - :

Három év után visszavághatnak azeri riválisuknak (Bajnokok Ligája)

A Ferencváros három év után visszavághat a Qarabag FK csapatának, ráadásul a Groupama Arénában ma kezdődő párharc tétje nagyobb, mint a két együttes előző Bajnokok Ligája-selejtezős összecsapásain. A 22 órakor kezdődő mérkőzés a portugál João Pinheiro sípjelére kezdődik. A találkozót a Digi Sport 3 és a Prima Sport 3 élőben közvetíti.
2025-08-19: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"