Hozzávalók: 2 karalábé, 1–2 evőkanál szőlőmagolaj, só, kevés ételízesítő; a gombóchoz: 50 dkg darált disznóhús, 2 evőkanál rizs, 1 tojás, 1 kis fej hagyma, 1 kiskanál olaj, só, bors, ételízesítő, 1 kis csokor petrezselyemzöld; a rántáshoz: 1–2 evőkanál olaj, 1 evőkanál liszt, fűszerpaprika.
Elkészítése. A gombóchoz előbb olajon megdinszteljük az apróra vágott hagymát, majd hagyjuk, hogy kissé lehűljön. Közben a darált húst keverőtálba tesszük, beleütjük a tojást, hozzáadjuk a dinsztelt hagymát, a finomra aprított petrezselyemzöldet, a rizst, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk ételízesítővel, összekavarjuk, majd diónyi gombócokat formázunk belőle. Felhasználásig félretesszük.
A karalábékat meghámozzuk, a reszelő nagy fokán lereszeljük, a szőlőmagolajon megdinszteljük, sózzuk, kevés ételízesítőt adunk hozzá, majd felöntjük annyi forró vízzel, amennyi bőven ellepi, és felforraljuk. Ekkor beletesszük a gombócokat, majd lassú tűzön tovább főzzük, amíg a gombócok megpuhulnak. A végén a lisztből az olajon kevés pirospaprikával vékony rántást készítünk, amellyel sűrítjük a levest, illetve megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel.
Tálaláskor tejfölt teszünk az asztalra.
Mennyiség: 6 személy
Elkészítési idő: 1óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.