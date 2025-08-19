Elkészítése. A gombóchoz előbb olajon megdinszteljük az apróra vágott hagymát, majd hagyjuk, hogy kissé lehűljön. Közben a darált húst keverőtálba tesszük, beleütjük a tojást, hozzáadjuk a dinsztelt hagymát, a finomra aprított petrezselyemzöldet, a rizst, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk ételízesítővel, összekavarjuk, majd diónyi gombócokat formázunk belőle. Felhasználásig félretesszük.

A karalábékat meghámozzuk, a reszelő nagy fokán lereszeljük, a szőlőmagolajon megdinszteljük, sózzuk, kevés ételízesítőt adunk hozzá, majd felöntjük annyi forró vízzel, amennyi bőven ellepi, és felforraljuk. Ekkor beletesszük a gombócokat, majd lassú tűzön tovább főzzük, amíg a gombócok megpuhulnak. A végén a lisztből az olajon kevés pirospaprikával vékony rántást készítünk, amellyel sűrítjük a levest, illetve megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel.

Tálaláskor tejfölt teszünk az asztalra.

Mennyiség: 6 személy

Elkészítési idő: 1óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.