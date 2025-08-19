A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
A Beruházások a zöldség- és burgonyatermesztésben nevet viselő DR 16-os intézkedésre a pályázatokat várhatóan szeptember végétől vagy október elejétől lehet letenni. A pontszerzési feltételek elérőek a burgonyás, illetve zöldséges pályázatok esetében. Ma az utóbbiakat ismertetjük, előrebocsátva, hogy a sikeres pályázáshoz ajánlatos minél több pontszerzést biztosító feltétel bevállalása.