A nap fotója

2025. augusztus 19., kedd, Szabadidő
    Bicikliszámláló. Fotó: Albert Levente
2025-08-19: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Karalábéleves húsgombóccal)

Hozzávalók: 2 karalábé, 1–2 evőkanál szőlőmagolaj, só, kevés étel­ízesítő; a gombóchoz: 50 dkg darált disznóhús, 2 evőkanál rizs, 1 tojás, 1 kis fej hagyma, 1 kiskanál olaj, só, bors, ételízesítő, 1 kis csokor petrezselyemzöld; a rántáshoz: 1–2 evőkanál olaj, 1 evőkanál liszt, fűszerpaprika.
2025-08-19: Gazdakör - Incze Péter:

Pontszerzési lehetőségek a zöldségtermesztésben (Vidékfejlesztési pályázatok)

A Beruházások a zöldség- és burgonyatermesztésben nevet viselő DR 16-os intézkedésre a pályázatokat várhatóan szeptember végétől vagy október elejétől lehet letenni. A pontszerzési feltételek elérőek a burgonyás, illetve zöldséges pályázatok esetében. Ma az utóbbiakat ismertetjük, előrebocsátva, hogy a sikeres pályázáshoz ajánlatos minél több pontszerzést biztosító feltétel bevállalása.
