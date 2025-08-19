A nap fotója

Következő írásunk

A Beruházások a zöldség- és burgonyatermesztésben nevet viselő DR 16-os intézkedésre a pályázatokat várhatóan szeptember végétől vagy október elejétől lehet letenni. A pontszerzési feltételek elérőek a burgonyás, illetve zöldséges pályázatok esetében. Ma az utóbbiakat ismertetjük, előrebocsátva, hogy a sikeres pályázáshoz ajánlatos minél több pontszerzést biztosító feltétel bevállalása.