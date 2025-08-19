A Beruházások a zöldség- és burgonyatermesztésben nevet viselő DR 16-os intézkedésre a pályázatokat várhatóan szeptember végétől vagy október elejétől lehet letenni. A pontszerzési feltételek elérőek a burgonyás, illetve zöldséges pályázatok esetében. Ma az utóbbiakat ismertetjük, előrebocsátva, hogy a sikeres pályázáshoz ajánlatos minél több pontszerzést biztosító feltétel bevállalása.

A megyében ott vannak a híres kilyéni, szotyori és kökösi gazdák, de Felső-Háromszéken is egyre nagyobb teret kap a zöldségtermesztés, reméljük, hogy innen is több gazda pályázik erre az intézkedésre, főleg, mert a 2028 utáni hétéves időszak uniós költségvetése bizonytalan. A sikeres burgonyás és zöldséges pályázatok kifizetésére a 2023 és 2027 közötti nemzeti vidékfejlesztési stratégiá­ban információink szerint 151,4 millió eurót különítettek el, egyelőre úgy néz ki, hogy az összeget megosztják, vagyis külön keretösszeget kapnak a zöldség- és a burgonyatermesztők. Egy pályázaton legtöbb 100 pont szerezhető, a támogatást a pontok csökkenő sorrendjében ítélik oda.

A zöldségtermesztés támogatásánál 5 pont jár, ha a pályázó mezőgazdasági szövetkezet vagy a mezőgazdasági minisztérium által elismert termelői csoport, illetve tag egy ilyen entitásban.

10 pont jár abban az esetben, ha a pályázó gazdaság mérete közepes, vagyis SO-értéke 12 000 és 250 000 euró közötti.

12 pont szerezhető, ha a pályázó precíziós mezőgazdaságot, automatizált vagy digitalizált termelési vagy feldolgozási technikákat céloz meg, informatizálja a cég vezetését, automatizálást és robotizálást valósít meg, számítógépes programokat szerez be a termelési vagy feldolgozási szakaszok követésére, önjáró (GPS-szel felszerelt) traktorokat vásárol stb.

5 pont jár, ha a pályázó körforgásos gazdálkodást folytat, vagyis a feldolgozás közben keletkező hulladékot újrahasznosítja vagy ebből új mellékterméket állít elő, ha komposztálóberendezéseket, illetve biomasszát hasznosító energiatermelő eszközöket vásárol.

8 pont jár, ha a pályázó javítja saját energetikai hatékonyságát (pl. szigeteli a raktárhelyiségeit, nap-, szél-, illetve geotermikus energiát hasznosító berendezéseket szerez be).

10 pontot jelent, ha a támogatásból a zöldségek eladásra való előkészítése (a használt kifejezés szerint kondicionálása: mosás, szárítás, válogatás, csomagolás) is megvalósul, illetve terméktárolót építenek.

8 pont jár, ha a támogatásból a zöldség farmszintű feldolgozása is megvalósul.

3 pontot kap a pályázó, ha bebiztosítja a zöldséges kultúráit vagy a terménytárolóit, illetve ha a kultúra egészségét, a talaj tápanyagtartalmát, a termőföld nedvességét érzékelő digitális berendezéseket vásárol.

Előnyben részesül az a pályázó, aki a pályázat értékének több mint felére üvegházat épít vagy a meglévőkben valósít meg új beruházásokat, ez 20 pontot ér. Aki fólia­sátorban termeszti a zöldséget és a pályázat értékének több mint felét ennek felépítésére vagy korszerűsítésére költi, 14 pontot kap.

10 pont jár annak a pályázónak, aki legkevesebb három év régiséggel rendelkezik a növénytermesztésben, és a jövedelme több mint 50 százaléka mezőgazdaságból származik. 5 pontot kap az a cég, amely legalább három évre visszamenőleg mezőgazdasággal vagy mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozott, de itt nem számít az ebből szerzett jövedelem aránya.

7 pont jár annak a pályázónak, aki nem pályázott vagy nem részesült pályázati támogatásból a 2014 és 2020 közötti, valamint a 2021–2022-es átmeneti időszakban a 4.1-es intézkedésnél.

Pontok járnak a pályázó vagy a hivatalosan alkalmazott farmvezető mezőgazdasági végzettségére is: 10 pont, ha növénytermesztési, kertészeti vagy agrárélelmezési egyetemet végzett, 8 pont, ha utolsó éves, vagy ha az egyetem elvégzése után nem szerezte még meg a diplomát, vagy utolsó éves egy mezőgazdasági egyetemen, 6 pont, ha a pályázó mezőgazdasági líceumot vagy posztlíceumot végzett, 4 pont, ha legalább a tanügyi törvény szerinti 1-es szintű mezőgazdasági szakképzésen vett részt.