A feldolgozóipar fejlesztésének támogatása

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk az információt, hogy az országos ügynökség (AFIR) honlapján a napokban megjelent a DR 23-as beavatkozás (ismertebb nevén GBER séma) végleges pályázati útmutatója, így a pályázat meghirdetése szeptember-októberre várható.

A DR 23-as intézkedés címe: Befektetések a mezőgazdasági termékek feldolgozásába és forgalmazásába élelmiszerek és feldolgozott termékek előállítása céljából, amelyek nem szerepelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. mellékletében, a 2023–2027-es stratégiai tervben (PS 2027). A DR 23-as beavatkozáshoz kapcsolódó pályázati csomag – az útmutató és annak mellékletei – az AFIR honlapján (www.afir.ro) a Finanszírozás menüpont alatt, a Feldolgozás pontnál tanulmányozható.

A DR 23-as beavatkozás keretében támogatásra a 2004/346-os törvényben leírt vállalkozástípusok (mikro-, kis-, közepes és nagyvállalkozások) jogosultak. Feltétel, hogy a pályázó cég az előző évben nyereséges legyen.

A feldolgozóipar fejlesztésére szánt úgynevezett GBER-sémánál a kiírás keretösszege 150 millió euró lesz, egy pályázaton legtöbb 10 millió euró nyerhető el a kenyéripari, 3 millió euró pedig az egyéb típusú beruházások esetében. A támogatás intenzitása elérheti a 65 százalékot, a honlapra feltett táblázat szerint Kovászna megyében a nagy cégeknél 40, a közepes cégeknél 50, a kisvállalkozásoknál pedig a tervezet teljes költségvetésének 60 százaléka számolható el.

Mire is lehet pályázni: egyebek mellett fagylalt és szorbet, kenyér, sütemény és friss pékáruk, makaróni, tészta, kuszkusz és más hasonló liszttermékek, kakaó-, csokoládé- és cukortermékek, fűszerek és összetevők, valamint homogenizált és diétás élelmiszerek, italok (például sör) előállításához szükséges beruházások költségeire. A jogosult tevékenységi területeket a honlapon megtalálható pályázati csomagban a pályázati útmutató 16. melléklete részletezi.

A támogatásból megvalósítható: egy új termelési egység létrehozása vagy egy már működő tevékenységének diverzifikálása; új termék gyártása, ha a támogatható tevékenység nem azonos a korábban az adott egységben végzett tevékenységgel (vagy nem hasonló ahhoz); mezőgazdasági termékek feldolgozási kapacitásának létrehozása/fejlesztése (termelési kapacitás bővítése, tevékenység, termelés diverzifikálása); a megvalósíthatósági tanulmányban/finanszírozási kérelemben szükségesnek ítélt épületek felépítése, a berendezések, gépek és felszerelések vásárlása, a feldolgozóegységek épületeinek bővítése, modernizálása és felszerelése, belső infrastruktúra és közművek, valamint a projektekhez szükséges infrastruktúrához való csatlakozás költségei, a projektben javasolt tevékenységhez szükséges videomegfigyelő rendszerek vásárlása és egyebek. Elszámolható a higiéniai feltételek és a technológiai folyamatok betartásának biztosítására fenntartott helyiségek (például laboratóriumok, szűrőöltözők, étkezőhelyiségek) építése.

A támogatásból megvalósítható a feldolgozott nyersanyagok vagy feldolgozásból származó késztermékek tárolására szolgáló épületek létrehozása vagy fejlesztése, de ezen költségek nem haladhatják meg a pályázat értékének felét. Elszámolhatók még a marketinges költségek (marketingrészleg létrehozása/fejlesztése a projekt másodlagos elemeként, így ennek értéke nem lehet több, mint a teljes költségvetés 50 százaléka). Ezenkívül vásárolhatók vagy lízingelhetők új gépek, berendezések, felszerelések és adott feltételek mellett speciális szállítóeszközök is. Elszámolhatók a termékek marketingjével kapcsolatos költségek (ezek között például a címkéző-, illetve csomagolóberendezések), a termékek értékesítésével kapcsolatos költségek (saját üzletek a feldolgozónál vagy más helyen, online áruház, értékesítő automaták). A saját üzletekben saját termékek és harmadik felek termékei is értékesíthetők, ha ugyanazon feldolgozási vonalon vagy más típusú agrár-élelmiszeripari termékek szolgáltatásának során keletkeztek.