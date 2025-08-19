Augusztus 14. és 20. között délutánonként megtekinthető a kézdivásárhelyi egykori hadapródiskola épületének egyik földszinti termében az a Székelyföld katonai múltjának relikviáit, magyar, román és német katonáktól származó tárgyakat bemutató tárlat, melyet Takács Áron gyűjtővel együttműködve gyűjtött össze a Lemhényi Ifjúsági Szervezet (LISZ) Hőseink Ösvényén túracsapata, és amelyet az alakulásuk ötödik évfordulója alkalmából az Árpád-vonal mentén, az Ojtoz–Úzvölgye szakaszon szervezett 90 kilométeres gyalogtúra (augusztus 22–26.) előzményének szánnak.

A csütörtök délutáni megnyitón Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja (aki maga is szenvedélyes világháborús relikviagyűjtő), Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke és Nagy Zoltán történész, Kovászna Megye Tanácsának elnöki kabinetvezetője is jelen volt. A vendégeket Lukács Botond, a Hőseink Ösvényén túracsapat alapító vezetője köszöntötte, majd felolvasta Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, csapat- és túratársuk üzenetét, aki, bár személyesen nem tudott jelen lenni, levélben gratulált nekik.

Takács Áron, a túracsapat tagja, a kiállítás legtöbb tárgyának a tulajdonosa tizenhárom éve gyűjti fémdetektor segítségével a világháborús tárgyakat (kitüntetéseket, azonosító cédulákat, kulacsokat, kézifegyvereket, szuronyokat, rohamsisakokat, katonai gombokat stb.), egyenruhákat, írott dokumentumokat, korabeli fényképeket és személyes tárgyakat. Gáj Nándor alelnök azt javasolta, hogy az értékes relikviákat Sepsiszentgyörgyön és más székelyföldi városokban is állítsák közszemlére. A megnyitó óta vasárnapig mintegy száz érdeklődő nézte meg az ingyenes kiállítást, amely szerdáig tart nyitva.

Tudni kell, hogy nem ez volt az első világháborús kiállítás a céhes városban. 2014-ben a lemhényi Bene Zoltán és Biró Attila állította ki az általuk ugyancsak fémdetektorral összegyűjtött világháborús anyagot Kézdivásárhelyen a református egyházpalotában, majd a Gyűjtemények Házában. Erdély egyik legnagyobb első és második világháborús magángyűjteménye Alsólemhényben a Bem József-iskola tőszomszédságában kapott állandó kiállítási teret. Azok, akik meg akarják látogatni a világháborús gyűjteményt, időpont-egyeztetésre Biró Attilát vagy Bene Zoltánt hívhatják a 0720 551 078-as, illetve a 0745 224 093-as telefonszámon.