Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kolozsvárra is ellátogatott Sulyok Tamás

2025. augusztus 19., kedd, Belföld

Kolozsváron folytatta tegnap háromnapos erdélyi magánlátogatását Sulyok Tamás magyar államfő, aki a Barabás Miklós Céh Bánffy-palotában berendezett rendhagyó tárlatát és a kolozsmonostori Nagyboldogasszony- (Kálvária) plébániatemplomot tekintette meg, majd tegnap este beszédet mondott a 16. Kolozsvári Magyar Napok (KMN) nyitógáláján.

  • Önkéntesekkel a Bánffy-palota udvarán. Fotó: Facebook / Dr. Sulyok Tamás
    Önkéntesekkel a Bánffy-palota udvarán. Fotó: Facebook / Dr. Sulyok Tamás

A köztársasági elnök erdélyi magánlátogatásának második napján a 16. Kolozsvári Magyar Napok programjaiba és „kulisszatitkaiba” nyert betekintést. Délelőtt a Kárpát-medence legnagyobb kulturális fesztiválját szervező csapat és az önkéntesek találkozójára látogatott el.
 

Többcsillagos önkéntesek

A Bánffy-palota udvarán tartott találkozón a köztársasági elnököt és feleségét, Nagy Zsuzsannát Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke és több tucat fiatal fogadta.

A főszervező elmondta: a magyar napokat mintegy 300 fős stáb – 145 szervező és 120 önkéntes – szervezi, ez volt az első találkozója az önkéntesek egy részének, ahol megkapták az eligazítást. Kiderült, hogy a csapatban egy-két, de akár négy-öt csillagos önkéntesek is vannak. „A csillagoknak a száma nem minőségjelző, hanem mennyiségjelző, azt jelzi, hány éve önkénteskednek a Kolozsvári Magyar Napokon” – mondta Gergely Balázs.

Sulyok Tamás arra volt kíváncsi, hogy a fiatalok milyen motivációval vesznek részt a KMN szervezésében. Válaszként többük részéről elhangzott, az motiválja őket, hogy ez a kolozsvári magyarság ünnepe, melyen a város minden magyar lakója részt vesz, így számukra büszkeség, hogy segíthetik a fesztivál létrejöttét. Fontos a közösség is, az, ahogy az egyetemistákból és középiskolásokból álló vegyes társaság a KMN végére „egy családdá” forr össze – mondták.

A köztársasági elnök az önkéntesekre váró feladatok iránt is érdeklődött, majd egy közös fotót is készített a szervezőcsapattal a rendezvénysorozat egyik fő helyszínének számító Bánffy-udvarban.
 

Tárlat- és templomlátogatás

Sulyok Tamás az erdélyi magyar képzőművészeket tömörítő Barabás Miklós Céh (BMC) Bánffy-palotában berendezett rendhagyó kiállítását is megtekintette, melyen a tárlat egyik kurátora, Portik Blénessy Ágota vezette végig. Ez a palotában működő Művészeti Múzeum eddigi legnagyobb tárlata, a földszinti és emeleti termeket is megtölti több mint ezer négyzetméteren. A jubileumi tárlat a Kolozsvári Magyar Napok keretében nyílt meg, apropóját az adja, hogy 95 éve, 1930-ban volt a BMC első kiállítása. A céh eddigi legteljesebb bemutatkozásának számít, 250 művész mintegy 350 alkotása látható az alapítóktól a kortárs erdélyi képzőművészekig.

Sulyok Tamás a tárlatvezetés után a kolozsmonostori Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplomot tekintette meg Székely Dénes plébános vezetésével. Az államfő meghallgatta Palocsay György kántor orgonajátékát, majd a templomkertben kötetlen beszélgetést folytatott a plébánossal. A helyiek által Kálváriaként emlegetett templomot a középkori építészet jelentős emlékei között tartják számon. Eredete a XIII–XIV. századra nyúlik vissza, szentélye és sekrestyéje a Szent Benedek-rendi apátság maradványait őrzi.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-19 08:00 Cikk megjelenítése: 31 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1184
szavazógép
2025-08-19: Közélet - Józsa Zsuzsanna:

„Legyetek szentek!” – gyermektábor élettel és örömmel

Augusztus 11–17. között újra élettel telt meg a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia udvara, ahol 17. alkalommal rendezték meg a hagyományos evangelizációs hetet. A hét mottója ezúttal is bibliai ige volt: „Legyetek szentek!” (Lev 19,2), a programokba közel háromszázötven gyerek kapcsolódott be – egy hétre a plébánia igazi nyüzsgő, vidám táborhellyé alakult.
2025-08-19: Belföld - :

Kriza János-mellszobrot avattak

Fennkölt ünnepség során leplezték le vasárnap Kriza János (Nagyajta, 1811 – Kolozsvár, 1875) unitárius püspök, néprajzkutató, költő, műfordító szobrát Torockón.
rel="noreferrer"