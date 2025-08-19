Kolozsvárra is ellátogatott Sulyok Tamás

Kolozsváron folytatta tegnap háromnapos erdélyi magánlátogatását Sulyok Tamás magyar államfő, aki a Barabás Miklós Céh Bánffy-palotában berendezett rendhagyó tárlatát és a kolozsmonostori Nagyboldogasszony- (Kálvária) plébániatemplomot tekintette meg, majd tegnap este beszédet mondott a 16. Kolozsvári Magyar Napok (KMN) nyitógáláján.

A köztársasági elnök erdélyi magánlátogatásának második napján a 16. Kolozsvári Magyar Napok programjaiba és „kulisszatitkaiba” nyert betekintést. Délelőtt a Kárpát-medence legnagyobb kulturális fesztiválját szervező csapat és az önkéntesek találkozójára látogatott el.



Többcsillagos önkéntesek

A Bánffy-palota udvarán tartott találkozón a köztársasági elnököt és feleségét, Nagy Zsuzsannát Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke és több tucat fiatal fogadta.

A főszervező elmondta: a magyar napokat mintegy 300 fős stáb – 145 szervező és 120 önkéntes – szervezi, ez volt az első találkozója az önkéntesek egy részének, ahol megkapták az eligazítást. Kiderült, hogy a csapatban egy-két, de akár négy-öt csillagos önkéntesek is vannak. „A csillagoknak a száma nem minőségjelző, hanem mennyiségjelző, azt jelzi, hány éve önkénteskednek a Kolozsvári Magyar Napokon” – mondta Gergely Balázs.

Sulyok Tamás arra volt kíváncsi, hogy a fiatalok milyen motivációval vesznek részt a KMN szervezésében. Válaszként többük részéről elhangzott, az motiválja őket, hogy ez a kolozsvári magyarság ünnepe, melyen a város minden magyar lakója részt vesz, így számukra büszkeség, hogy segíthetik a fesztivál létrejöttét. Fontos a közösség is, az, ahogy az egyetemistákból és középiskolásokból álló vegyes társaság a KMN végére „egy családdá” forr össze – mondták.

A köztársasági elnök az önkéntesekre váró feladatok iránt is érdeklődött, majd egy közös fotót is készített a szervezőcsapattal a rendezvénysorozat egyik fő helyszínének számító Bánffy-udvarban.



Tárlat- és templomlátogatás

Sulyok Tamás az erdélyi magyar képzőművészeket tömörítő Barabás Miklós Céh (BMC) Bánffy-palotában berendezett rendhagyó kiállítását is megtekintette, melyen a tárlat egyik kurátora, Portik Blénessy Ágota vezette végig. Ez a palotában működő Művészeti Múzeum eddigi legnagyobb tárlata, a földszinti és emeleti termeket is megtölti több mint ezer négyzetméteren. A jubileumi tárlat a Kolozsvári Magyar Napok keretében nyílt meg, apropóját az adja, hogy 95 éve, 1930-ban volt a BMC első kiállítása. A céh eddigi legteljesebb bemutatkozásának számít, 250 művész mintegy 350 alkotása látható az alapítóktól a kortárs erdélyi képzőművészekig.

Sulyok Tamás a tárlatvezetés után a kolozsmonostori Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplomot tekintette meg Székely Dénes plébános vezetésével. Az államfő meghallgatta Palocsay György kántor orgonajátékát, majd a templomkertben kötetlen beszélgetést folytatott a plébánossal. A helyiek által Kálváriaként emlegetett templomot a középkori építészet jelentős emlékei között tartják számon. Eredete a XIII–XIV. századra nyúlik vissza, szentélye és sekrestyéje a Szent Benedek-rendi apátság maradványait őrzi.