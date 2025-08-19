Kriza János-mellszobrot avattak

A szoborállítás helyszíne szimbolikus, hiszen Kriza János fiatalkora egy részét Torockón töltötte, tanulmányait részben itt folytatta, és a település kulturális emlékezetében máig élő alak, például a Kriza János Kulturális Egyesület és a helyi művelődési ház is őrzi nevét és szellemi örökségét. Az ünnepség az unitárius templomban tartott áhítattal kezdődött, ahol Kovács István püspök imájában köszönetet mondott a megőrzött hitért és önazonosságért, amely nemzedékeken át megtartotta a torockói közösséget, s amelynek továbbéléséhez Kriza János példája is erőt ad.

A házigazda Csécs Márton lelkész, esperes rámutatott: Kriza püspökként kötelezővé tette az „unitárius” kifejezés használatát, bevezette a magyar nyelvet az egyházi adminisztrációba, ösztönözte a régiségek és értékek megőrzését, és személyesen felügyelte a torockói, tordai, kolozsvári és székelykeresztúri iskolák működését. Deák-Székely Szilárd polgármester emlékeztetett: büszkeség a falu számára, hogy Kriza János élete és munkássága Torockóhoz kötődött.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke felszólalásában hangsúlyozta: Kriza János életét a csendes, következetes szolgálat jellemezte. Olyan ember volt, aki közösséget épített és megtartott. Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke – aki maga is Kriza-leszármazott – beszédében először a püspök édesapjára, az idősebb Kriza Jánosra emlékezett, aki Nagyajtán szolgált, és innen indult elsőszülött fia, aki a népköltészeti gyűjtés, a költészet és az egyházi szolgálat területén is maradandót alkotott. Mint mondta, Kriza nehéz időszakban szolgált, de így is megújulást hozott az unitárius egyháznak, hitet erősített, és tanítványait bevonva olyan gyűjtőmunkát indított el, amelyből egy egész nemzet kincse maradt fenn.