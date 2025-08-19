Szabályozzák a bírák, ügyészek nyugdíját

Ilie Bolojan a nyugdíjazásukat szabályozó törvénytervezetről egyeztetett tegnap a bírák és az ügyészek szervezeteinek képviselőivel.

A kormány közleménye szerint a találkozón a miniszterelnök elmondta, hogy a jogszabályjavaslat összhangban van az európai normákkal, de figyelembe veszi a társadalmi méltányosságot, a költségvetési realitásokat és az állam kiadások csökkentésének követelményét is.

Bolojan kifejtette, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárának emelése növeli az igazságszolgáltatás színvonalát és fenntarthatóságát egyaránt. Emlékeztetett arra, hogy a tervezet egy átmeneti időszakot is biztosít az új nyugdíjazási feltételek hatálybalépéséig. Közölte azt is, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjának új kiszámítási módja össz­hangban van a kormány deficitcsökkentő politikájával.

A találkozón a kormányfő mellett részt vett Roxana Simona Momeu igazságügyi minisztériumi államtitkár és Alina Rădoi minisztériumi igazgató is.