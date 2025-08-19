Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Mária gyermekei az Őrkőn

2025. augusztus 19., kedd, Közélet

Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én az őrkői Mária, Világ Királynője tiszteletére felszentelt plébánián 34 roma fiatal, középkorú és idősebb, illetve két nyugdíjas önkéntes tett fogadalmat, hogy ezentúl Mária gyermekeiként fognak élni. Az ünnepi szentmise elején ft. Márkus András szentszéki tanácsos, címzetes esperes, plébános és a Teréz Anya Leányai szerzetes nővérek kék szalagos Mária csodásérmet osztottak ki azoknak, akik előzőleg hétfőtől szerdáig egy háromnapos lelkigyakorlaton vettek részt.

  • Ft. Márkus András szentszéki tanácsos ünnepi szentmisét mutat be. A szerző felvétele
    Ft. Márkus András szentszéki tanácsos ünnepi szentmisét mutat be. A szerző felvétele

Márkus András, a Mária, Világ Királynője templom plébánosa a prédikációban az ünnep kapcsán Mária elszenderüléséről beszélt, majd arról a boldogságról, ahol a mennyben együtt lehet anya és fia. Talán csak azok az édesanyák tudják ezt megérteni, akik hosszú távollét után látják viszont gyermeküket. András atya visszaemlékezett arra az időre, amikor 1992. augusztus 15-én Bálint Lajos érsek felszentelte ezt a templomot, és a sekrestyében ezt mondta neki: „Nézem ezt a népet, és Mária, Világ királynője, minden nép királynője legyen a templom titulusa. Ő védelmezze ezt a népet!” „Milyen boldogság, hogy a Szűzanyában olyan égi édesanyát kaptunk, aki az édesanyák gondját is szívén viseli. Milyen nagy szükségük van a gyermekeknek is, hogy a mindennapi életben megérezzék, fogja a kezüket és Jézushoz viszi. Ugyanakkor kérjük, hogy legyen velünk a mindennapi küzdelmünkben, harcainkban, gondjainkban, az érmecske is figyelmeztessen, hogy Mária soha nem hagy el minket” – zárta gondolatait az őrkői plébános.

Az ünnepség után a szerzetesi ház udvarán foglalkozást tartottak Mária gyermekeinek a nővérek. Vie­ra John főnővér egy hónapja érkezett Szlovákiából. Ötévente váltják egymást a nővérek. Kérdésemre elmondta, jelenleg négyen teljesítenek szolgálatot. Van két kitartó önkéntesük, Tódor Gabriella és Vida Izabella.

Tódor Gabriella gelencei születésű, amióta felépült a templom, azóta ide jár. 25 éve szolgál vasárnaponként az őrkői templomban, az olvasmányt szokta olvasni és a könyörgéseket mondani. Gyermekei reformátusok, van egy fiú unokája. Sok nehézségen ment át. Vida Izabella is már tizenegyedik éve szolgál a cigánypasztorációban. Szeretettel és példamutatással elsőáldozásra, bérmálásra készítik fel a fiatalokat a nővérekkel együtt, és az ügyintézésben is szokott segíteni. 

A Nagyboldogasszony-napi ünnepség kapcsán arra gondoltam: milyen nagy jelentőségű az őrkői roma közösségnek, hogy törődnek velük, van több évtizede szolgáló plébánosuk és szerzetesi közösségük, önkéntesek, akik szeretettel és türelemmel, odaadással a sorsuk jobbulásán fáradoznak.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Józsa Zsuzsanna Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-19 08:00 Cikk megjelenítése: 58 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1184
szavazógép
2025-08-19: Közélet - Fekete Réka:

Minden diák számít (Pótérettségi)

A júniusi érettségi vizsgát követő pótérettségire majdnem minden idén végzett kieső jelentkezett, azonban csak minden negyediknek sikerült elérnie a hatos átmenő általánost. Ezzel együtt az érettségire jelentkezett, idén ballagott 975 háromszéki középiskolás 83,89 százaléka (818 diák) kaphatja meg az érettségi diplomát, az előzetes eredmények megóvása után, augusztus 26-ig még változhat a helyzet. 
2025-08-19: Közélet - Bartos Lóránt:

Keresztállítás az Avas-tetőn (Augusztus 20-ára készül Kézdiszék)

Felső-Háromszék és azon belül Kézdiszék is készül Szent István napjára: amellett, hogy a szokáshoz híven a kézdiszentléleki Perkőre várják a híveket, a Lemhény és Kézdialmás közötti Avas-tetőn is emlékezetes lesz az idei ünnepség: nagy méretű keresztet avatnak, ennek felállítása tegnap megtörtént.
rel="noreferrer"