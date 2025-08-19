Mária gyermekei az Őrkőn

Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én az őrkői Mária, Világ Királynője tiszteletére felszentelt plébánián 34 roma fiatal, középkorú és idősebb, illetve két nyugdíjas önkéntes tett fogadalmat, hogy ezentúl Mária gyermekeiként fognak élni. Az ünnepi szentmise elején ft. Márkus András szentszéki tanácsos, címzetes esperes, plébános és a Teréz Anya Leányai szerzetes nővérek kék szalagos Mária csodásérmet osztottak ki azoknak, akik előzőleg hétfőtől szerdáig egy háromnapos lelkigyakorlaton vettek részt.

Márkus András, a Mária, Világ Királynője templom plébánosa a prédikációban az ünnep kapcsán Mária elszenderüléséről beszélt, majd arról a boldogságról, ahol a mennyben együtt lehet anya és fia. Talán csak azok az édesanyák tudják ezt megérteni, akik hosszú távollét után látják viszont gyermeküket. András atya visszaemlékezett arra az időre, amikor 1992. augusztus 15-én Bálint Lajos érsek felszentelte ezt a templomot, és a sekrestyében ezt mondta neki: „Nézem ezt a népet, és Mária, Világ királynője, minden nép királynője legyen a templom titulusa. Ő védelmezze ezt a népet!” „Milyen boldogság, hogy a Szűzanyában olyan égi édesanyát kaptunk, aki az édesanyák gondját is szívén viseli. Milyen nagy szükségük van a gyermekeknek is, hogy a mindennapi életben megérezzék, fogja a kezüket és Jézushoz viszi. Ugyanakkor kérjük, hogy legyen velünk a mindennapi küzdelmünkben, harcainkban, gondjainkban, az érmecske is figyelmeztessen, hogy Mária soha nem hagy el minket” – zárta gondolatait az őrkői plébános.

Az ünnepség után a szerzetesi ház udvarán foglalkozást tartottak Mária gyermekeinek a nővérek. Vie­ra John főnővér egy hónapja érkezett Szlovákiából. Ötévente váltják egymást a nővérek. Kérdésemre elmondta, jelenleg négyen teljesítenek szolgálatot. Van két kitartó önkéntesük, Tódor Gabriella és Vida Izabella.

Tódor Gabriella gelencei születésű, amióta felépült a templom, azóta ide jár. 25 éve szolgál vasárnaponként az őrkői templomban, az olvasmányt szokta olvasni és a könyörgéseket mondani. Gyermekei reformátusok, van egy fiú unokája. Sok nehézségen ment át. Vida Izabella is már tizenegyedik éve szolgál a cigánypasztorációban. Szeretettel és példamutatással elsőáldozásra, bérmálásra készítik fel a fiatalokat a nővérekkel együtt, és az ügyintézésben is szokott segíteni.

A Nagyboldogasszony-napi ünnepség kapcsán arra gondoltam: milyen nagy jelentőségű az őrkői roma közösségnek, hogy törődnek velük, van több évtizede szolgáló plébánosuk és szerzetesi közösségük, önkéntesek, akik szeretettel és türelemmel, odaadással a sorsuk jobbulásán fáradoznak.