Augusztus 20-ára készül KézdiszékKeresztállítás az Avas-tetőn

2025. augusztus 19., kedd, Közélet

Felső-Háromszék és azon belül Kézdiszék is készül Szent István napjára: amellett, hogy a szokáshoz híven a kézdiszentléleki Perkőre várják a híveket, a Lemhény és Kézdialmás közötti Avas-tetőn is emlékezetes lesz az idei ünnepség: nagy méretű keresztet avatnak, ennek felállítása tegnap megtörtént.

  • Az Avas-tető a környék egyik legpazarabb kilátását kínálja, most egy apostoli kereszt is megkoronázza. Fotó: Bartos Lóránt
    Az Avas-tető a környék egyik legpazarabb kilátását kínálja, most egy apostoli kereszt is megkoronázza. Fotó: Bartos Lóránt

Augusztus 20-án a Kézdiszentlélek fölött magasló Perkőn levő Szent István-kápolnához várják szokás szerint minden vidékről a híveket: Háromszék legnagyobb búcsús ünnepén a rendezvény világi része a községközpontban lévő Szent István-szobornál kezdődik 10 órakor, fél tizenegykor a búcsújárók körmenete elindul a kézdiszékiek szent hegyére, útközben elvégezve a keresztúti ájtatosságot. A hegycsúcsot megkoronázó kápolnánál délben kezdődik a szentmise, főcelebránsa Bodó Imre nyugalmazott főesperes, kézdiszárazpataki gyémántmisés plébános.

A perkői rendezvény délután négytől kezdődően a már szokásos néptánc- és hagyományőrző fesztivállal folytatódik, este héttől Bumeráng-koncert lesz, 20.30-tól kerül színpadra az Az otthon itthon van produkció, az Ego Sum és a Perkő Néptáncegyüttes közös előadása, majd a nap végére tíz órakor őrtűzgyújtás tesz pontot.

A kézdialmásiak és lemhényiek is készülnek huszadikára, az Avas-tetőn este nyolctól lesz az ünnepség, amelyet idén egy hat méter magas apostoli kereszt felállításával tesznek emlékezetessé. A környékről jól látható kereszt felállítása tegnap zajlott, az almási, csomortáni és lemhényi önkéntesek mellett jelen volt Molnár István almási polgármester, Reketes István alpolgármester, míg a lemhényi önkormányzatot Jénáki Csongor polgármester és Miklós István alpolgármester képviselte, a kereszt ugyanis a két községháza támogatásával készült.

A keresztállítás ötletgazdája, Cserei Lázár kézdialmási megyebíró érdeklődésünkre elmondta: a kivitelezésben részt vett a csomortáni Jakab Csongor faragómester, a famunkát elvégző Jakab Géza és Kovács Levente, a faanyag beszerzésében Molnár Ferenc segédkezett. „Augusztus 20-án akarjuk felszentelni a 2010-ben állított kereszt helyébe, úgy gondoltuk, hogy az Avas-tető most már olyan híres lett, hogy a csúcspontját a 3,5 méteres kereszt helyett egy hatméteressel helyettesítjük, hogy az távolról is látszódjon” – magyarázta Cserei Lázár. A kereszt egyik oldalán az „Állíttatta Lemhény, Almás és Csomortán népe”, a főoldalán pedig Szeráfi Szent Ferenctől származik az „Áldjátok és imádjátok az Istent minden teremtmények” gondolat, a keresztoszlopon pedig az Avas-tető 2025 felirat olvasható. Az Avas-tetőn augusztus 20-án este nyolc órakor lesz a szentmise Kézdialmás és Lemhény plébánosainak celebrálásában.

