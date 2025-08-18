Mit tud egy modern mosógép 2025-ben? /X/

A mosógép már hosszú ideje alapfelszerelés minden háztartásban, de az kétségtelen, hogy amit ma mosásnak nevezünk, az messze túlmutat már a régebbi értelemben vett ruhatisztításon.

A korszerű készülékek már nemcsak energia- és víztakarékosak, hanem intelligens funkciókkal is segítik a felhasználókat. Például felismerik a töltet mennyiségét, automatikusan adagolják a mosószert, és még applikáción keresztül is vezérelhetők.

Egy Miele mosógép 2025-ben nem csupán tisztítja a ruhákat, de hozzájárul a háztartás fenntarthatóságához, megóvja a textíliákat, és időt is spórol a használójának. Ebben a cikkben azt fogjuk megnézni, mit várhatunk ma egy modern és megbízható mosógéptől, és mire érdemes figyelni a vásárlás során. Ebben pedig a Miele lesz a segítségünkre.

Fenntartható megoldások 20 évre tervezve

A gyártó ezeket a mosógépeket minimum 20 évre tervezi, tehát nem kell aggódni amiatt, hogy hamar újat kell majd vásárolni helyettük. A tervezés és gyártás során fontos szempontokat jelent a fenntarthatóság és a környezettudatosság. A legtöbb modell teljesíti az “A” energiahatékonysági osztály követelményeit.

Vásárláskor átveszik a régi mosógépeket, amelyek fémalkatrészei új életet kapnak az újrafelhasználás jegyében. Kevesebb vizet és energiát használnak fel, mint a legtöbb mosógép. Most pedig nézzünk meg néhány olyan funkciót, amelyek nagyon hasznosak lehetnek a mindennapokban.

Foltok, kimaradt ruhák, kevés szennyes? Mindenre van megoldás!

A makacs foltok bizony kifoghatnak a legjobb gépeken és tisztítószereken is, de a jó hír az, hogy a Miele folteltávolító rendszere célzottan kínál megoldást több mint 20 féle szennyeződés eltávolítására. A gép a hőmérsékletet is automatikusan optimalizálja.

A mosás elindítása után már nincs mit tenni, ha kimaradt valami. Vagy mégis? Nos, az AddLoad funkció pontosan erre nyújt megoldást. Ha pedig csak kis mennyiségű szennyes gyűlt össze, de azt feltétlenül szükséges kitisztítani, akkor a SingleWash programot kell bevetni, mert ennek hála 1 kg alatt is gazdaságosan lehet mosni.

A késleltetett indítás egy olyan praktikus funkció, amivel a felhasználó életmódjához alkalmazkodik a készülék. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy akkor induljon el a mosás, amikor számunkra a legideálisabb az időpont.

A modern mosógép vigyáz a ruhákra és a pénztárcánkra is

Az egyedülálló méhsejtcellás dob a ruhákat megvédi kopástól és a bolyhosodástól – legyen szó kényesebb anyagokról, finom harisnyákról vagy esetleg egy sportcipőről, de akár függönyről is. Egy vékony vízréteg képződik a dobban, így nem dörzsölődnek az anyagok.

Az UltraPhase mosószer az AutoDos rendszerrel automatikusan működik, a program elindításán túl semmi dolgunk nincs vele. Ez akár 30%-ot is megtakaríthat a mosószerből, és a ruha sem fog elkopni.

A TwinDos automatikus adagolórendszer biztosítja, hogy mindig pontosan annyi mosószer kerüljön a dobba, amennyit a benne lévő ruhák igényelnek. Nincs pazarlás, de a túl kicsi mennyiség sem okoz olyat, hogy nem lesz a mosás hatékony. (X)