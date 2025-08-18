A nyílászárók cseréje alapos megfontolást igényel! /X/

Aki az otthonteremtés folyamatában éppen ott tart, hogy akár a meglévő nyílászáróit szeretné lecserélni, akár az új építésű ingatlanába keresi a tökéletes megoldást, az pontosan tisztában van azzal, hogy közel sem olyan egyszerű a döntés. Számtalan szempontot figyelembe kell venni, miközben a saját költségkeretünkkel is kalkulálni kell.
Természetesen jogos az igény, hogy minél olcsóbban szeretnénk megúszni az ajtók és az ablakok beszerzését és beépítését. Ugyanakkor azt is érdemes számba venni a nyílászáró csere előtt, hogy nem egy-két évre vagy épp egy-két évtizedre választunk, vásárolunk. Így bármennyire fájdalmas is, jobb, ha nem csupán az árak alapján hozzuk meg a döntésünket. Mai cikkünkkel igyekszünk némi támpontot adni a vásárlást és a választást illetően.
Az anyag jelentősége
Az, hogy milyen alapanyag mellett tesszük le a voksunkat, alapjaiban határozza meg a várható költségek mértékét. A jó hír azonban az, hogy bőven akad választék, így mindenki a saját igényéhez és lehetőségéhez fogja tudni szabni a döntését.
Talán senkit nem lep meg az, hogy a nyílászárók a 30 000 Ft és a 300 000 Ft közötti sávban mozognak.
Nyilvánvalóan a műanyag az egyik legköltségkímélőbb választás, míg a fa, valamint az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő alumínium egy fokkal drágább verziónak minősül. Természetesen mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya, tanácsos ezekkel is kalkulálni, mielőtt döntést hoznánk.
* A műanyag a leguniverzálisabb választás, és most már nem csupán fehér színben, hanem rengeteg más árnyalatban is elérhető.
* A fa – bár kétségtelenül rendkívül dekoratív – rengeteg utógondoskodást és ápolást igényel, és még a leggondosabb kezek között is igencsak véges az élettartama.
* Az alumíniumból készült nyílászárókat egyre többen választják, és bár nem olcsó, mégis a tartóssága miatt jó vásárt lehet vele csinálni. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy inkább a modern építészeti stílusban készült ingatlanokon fog jól mutatni.
Ne feledkezzünk meg a járulékos költségekről sem!
A költségek kalkulációja során nem szabad elsiklani a szúnyoghálók és a redőnyök ára felett sem, hiszen az az ideális, ha egyúttal ezekről is gondoskodunk. Itt 10 000 Ft és 50 000 Ft közötti tételekkel számolhatunk nyílászárónként.
Végezetül ott van még a nm-re szabott beépítési díj, ami 12 000 Ft és 17 000 Ft között mozog.
A nyílászárókra költött összeg hosszú távon térül meg!
Természetesen érthető, ha a fenti számok láttán sokaknak a szeme elkerekedik, és valaki már-már azon van, hogy elnapolja a projektet.
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Thermo-Lak Kft. által kínált termékek és szolgáltatások nem rövid, hanem hosszú távon térülnek meg: a csökkenő rezsiköltségek folytán havonta több pénz marad a számlánkon, továbbá egy esetleges ingatlaneladás esetén magasabb összegre számíthatunk! (X)