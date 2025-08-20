Elhalálozás
„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.”
(Keszei István)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, keresztapa, sógor, rokon és jó szomszéd, a kovásznai születésű sepsiszentgyörgyi VERES FERENC szerető szíve életének 82. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2025. augusztus 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Megemlékezés
Kegyelettel emlékezünk a ma három éve elhunyt erdőfülei BODA GIZELLÁRA. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
„A lélek titkos beszéde a lélekkel – a szeretet.” (Hioszi Tatiosz) Bánatos szívvel emlékezünk a brassói születésű sepsiszentgyörgyi özv. KÖLCZE FERENCRE halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentléleki SZÁSZ BERNÁRDRA a névnapján. Szívünkben örökre velünk maradsz. Mindannyian kaptunk tőled valamit: egy álmot, szeretetet, bátorságot. Az emléked nem hervad el.
Nyugodj békében.
Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BARA SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Emlékét mindig szívünkben őrizzük és szeretettel gondolunk rá. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
Múlnak az évek egymás után sorban, / Szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi GYÖRGY SÁNDORRA, aki tizenkét éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerető családja
