2025. augusztus 20., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.”
(Keszei István)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, keresztapa, sógor, rokon és jó szomszéd, a kovásznai születésű sepsiszentgyörgyi VERES FERENC szerető szíve életének 82. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2025. augusztus 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a ma három éve elhunyt erdőfülei BODA GIZELLÁRA. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
„A lélek titkos beszéde a lélekkel – a szeretet.” (Hioszi Tatiosz) Bánatos szívvel emlékezünk a brassói születésű sepsiszentgyörgyi özv. KÖLCZE FERENCRE halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentléleki SZÁSZ BERNÁRDRA a névnapján. Szívünkben örökre velünk maradsz. Mindannyian kaptunk tőled valamit: egy álmot, szeretetet, bátorságot. Az emléked nem hervad el. 
Nyugodj békében.
Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BARA SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Emlékét mindig szívünkben őrizzük és szeretettel gondolunk rá. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
Múlnak az évek egymás után sorban, / Szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi GYÖRGY SÁNDORRA, aki tizenkét éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerető családja
A nyílászárók cseréje alapos megfontolást igényel! /X/

Aki az otthonteremtés folyamatában éppen ott tart, hogy akár a meglévő nyílászáróit szeretné lecserélni, akár az új építésű ingatlanába keresi a tökéletes megoldást, az pontosan tisztában van azzal, hogy közel sem olyan egyszerű a döntés. Számtalan szempontot figyelembe kell venni, miközben a saját költségkeretünkkel is kalkulálni kell.
Mi, hol, mikor?

Szent István-napi ünnepségek Háromszéken
PERKŐ. A Kézdiszentlélek fölött magasló Perkőn levő Szent István-kápolnához várják a híveket ma minden vidékről. Háromszék legnagyobb búcsús ünnepén a rendezvény világi része a községközpontban lévő Szent István-szobornál kezdődik 10 órakor, fél tizenegykor a búcsújárók körmenete elindul a kézdiszékiek szent hegyére, útközben elvégezve a keresztúti ájtatosságot. A kápolnánál délben kezdődik a szentmise, főcelebránsa Bodó Imre nyugalmazott főesperes, kézdiszárazpataki gyémántmisés plébános. A perkői rendezvény 16 órától néptánc- és hagyományőrző fesztivállal folytatódik, 19 órától Bumeráng-koncert lesz, 20.30-tól kerül színpadra Az otthon itthon van produkció, az Ego Sum és a Perkő Néptáncegyüttes közös előadása, majd este tíz órakor őrtűzgyújtásal zárul az ünnep.
SEPSISZENTGYÖRGY. Az ünnepi szentmise ma 18 órakor kezdődik a Szent József-templomban, 19 órától pedig ünnepi megemlékezést tartanak a Szent István-szobornál. A Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar Szent István-napi koncertjét követően, melyet Maksai József vezényel, Miklós Zoltán parlamenti képviselő tart köszöntő- és ünnepi beszédet. A folytatásban a Rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvós­zenekar részleteket ad elő az István, a király rockoperából, majd Kós Károly Az országépítő című regényéből Páll Fanni, a Székely Mikó Kollégium XII. osztályos diákja olvas fel részleteket – felkészítő tanára Dobra Judit. Az ökumenikus szellemiségben zajló ünnepségen imát mond Dénes Előd református esperes. A nemzeti ünnep a koszorúk elhelyezésével, a magyar, illetve a székely himnusz eléneklésével folytatódik. A hagyomány jegyében augusztus 20-a az új kenyér megszentelésének napja is. Az ünnepségen Ilyés Zsolt plébános megáldja az új kenyeret, amelyből a jelenlévők hazavihetnek egy darabot. A rendezvényt a rétyi fúvószenekar zárja. Várnak mindenkit, hogy együtt adjanak hálát népünkért, egységben a világon mindenütt ünneplő magyarsággal. 
ERDŐVIDÉK. Barót Város Önkormányzata ma 18 órától ötödik alkalommal szervez Szent István-napi emlékünnepséget Baróton a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. Az ünnepségen köszöntő és ima, szavalatok és énekek hangzanak el, sor kerül erdővidéki búzából Erdővidéken sütött kenyér megáldására, megszegésére és szétosztására, illetve a Millenniumi emlékmű megkoszorúzására. Az esemény a sepsiszentgyörgyi Sepsi Art Quartet vonósnégyes hangversenyével zárul. Az ünnepség szervezői Barót és a hozzá tartozó falvak lakói mellett szeretettel várnak minden erdővidéki, székelyföldi érdeklődőt, és mindenkit kérnek, hogy lehetősége szerint öltözzön népviseletbe.
