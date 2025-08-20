PERKŐ. A Kézdiszentlélek fölött magasló Perkőn levő Szent István-kápolnához várják a híveket ma minden vidékről. Háromszék legnagyobb búcsús ünnepén a rendezvény világi része a községközpontban lévő Szent István-szobornál kezdődik 10 órakor, fél tizenegykor a búcsújárók körmenete elindul a kézdiszékiek szent hegyére, útközben elvégezve a keresztúti ájtatosságot. A kápolnánál délben kezdődik a szentmise, főcelebránsa Bodó Imre nyugalmazott főesperes, kézdiszárazpataki gyémántmisés plébános. A perkői rendezvény 16 órától néptánc- és hagyományőrző fesztivállal folytatódik, 19 órától Bumeráng-koncert lesz, 20.30-tól kerül színpadra Az otthon itthon van produkció, az Ego Sum és a Perkő Néptáncegyüttes közös előadása, majd este tíz órakor őrtűzgyújtásal zárul az ünnep. SEPSISZENTGYÖRGY . Az ünnepi szentmise ma 18 órakor kezdődik a Szent József-templomban, 19 órától pedig ünnepi megemlékezést tartanak a Szent István-szobornál. A Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar Szent István-napi koncertjét követően, melyet Maksai József vezényel, Miklós Zoltán parlamenti képviselő tart köszöntő- és ünnepi beszédet. A folytatásban a Rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvós­zenekar részleteket ad elő az István, a király rockoperából, majd Kós Károly Az országépítő című regényéből Páll Fanni, a Székely Mikó Kollégium XII. osztályos diákja olvas fel részleteket – felkészítő tanára Dobra Judit. Az ökumenikus szellemiségben zajló ünnepségen imát mond Dénes Előd református esperes. A nemzeti ünnep a koszorúk elhelyezésével, a magyar, illetve a székely himnusz eléneklésével folytatódik. A hagyomány jegyében augusztus 20-a az új kenyér megszentelésének napja is. Az ünnepségen Ilyés Zsolt plébános megáldja az új kenyeret, amelyből a jelenlévők hazavihetnek egy darabot. A rendezvényt a rétyi fúvószenekar zárja. Várnak mindenkit, hogy együtt adjanak hálát népünkért, egységben a világon mindenütt ünneplő magyarsággal. ERDŐVIDÉK . Barót Város Önkormányzata ma 18 órától ötödik alkalommal szervez Szent István-napi emlékünnepséget Baróton a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. Az ünnepségen köszöntő és ima, szavalatok és énekek hangzanak el, sor kerül erdővidéki búzából Erdővidéken sütött kenyér megáldására, megszegésére és szétosztására, illetve a Millenniumi emlékmű megkoszorúzására. Az esemény a sepsiszentgyörgyi Sepsi Art Quartet vonósnégyes hangversenyével zárul. Az ünnepség szervezői Barót és a hozzá tartozó falvak lakói mellett szeretettel várnak minden erdővidéki, székelyföldi érdeklődőt, és mindenkit kérnek, hogy lehetősége szerint öltözzön népviseletbe.

Őrtüzek Háromszéken

A magyar államalapítás ünnepe és Szent István király emléke előtt tisztelegve ismét őrtüzeket gyújtanak ma este Háromszék-szerte. Ezúttal is a települések legmagasabb pontjain gyűlnek össze a helyiek az őrtüzek köré, a lángok – néhány eltéréssel – 21 órakor lobbannak fel: Albisban a Dálnoki-tetőn, Alsócsernátonban a Kalacs-hegyen, Nagybaconban a Szárazajtai-tetőn, Bereckben a Martonos és Bereck közötti határnál, Bölönben a Kis Ligeten, Bikfalván a Zákány alján, Dálnokon az Akasztófa gyepjén, Felsőcsernátonban a Cserefarok-tetőn, Gelencén a Nádika-tetőn, Ikafalván a Paphegyen, Kézdiszentkereszten a Butu-tetőn, Kökösben a Feketeügy partján, Maksán az Óriáspince-tetőn, Ozsdolán a Luci-tetőn, Sepsibükszádon az Olton túl, a Zegán részen, Sepsikőröspatakon a Kápolna-tetőn, Sepsiszentkirályban az unitárius templom melletti téren, Torján a Cserefarok-tetőn, Vargyason a Borvíz-tetőn, Zabolán pedig a Halom-tetőn (Tatár-tető). Kissé korábban, 20.30 órakor gyújtják meg az őrtüzet Gidófalván a Remete-tetőn, illetve Nagyborosnyón az Oltár-hegyen. Kézdialmás és Lemhény közös őrtüzét 20 órakor lobbantják fel az Avas-tetőn, ahol szentmisét is tartanak, Kézdiszentléleken 22 órakor a Perkőn gyűlnek össze a helybeliek az őrtűz köré. Sepsiszentgyörgyön az Orotványon (Pacé), a Liba csárda fölött 21 órakor gyújtják meg az őrtüzet a közbirtokosság szervezésében.

Dokumentumfilm-vetítés Baróton

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében augusztus 22-én, pénteken 19 órától bemutatják ifj. Sütő Gábor Egy szép melódia (2013, 34 perc) és Buglya Sándor Úgy mondjam, ahogy volt (2002, 78 perc) című, második világháborús témájú dokumentumfilmjét. Meghívottak: Benkő Levente történész (Barót – Kolozsvár) és Buglya Sándor filmrendező, operatőr, egyetemi tanár (Budapest). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Módosult a beteglátogatási idő

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban augusztus 15-től ideiglenesen módosult a látogatási idő az intenzív terápiás osztályon – tájékoztatott a kórház sajtóirodája. Az intézkedésre a kórházban zajló felújítási munkálatok miatt, a betegek védelme, az orvosi tevékenység zavartalan lebonyolítása és a kórházban tartózkodó valamennyi személy biztonsága érdekében van szükség. Látogatási szabályok: minden beteget egyszerre csak egy hozzátartozó látogathat • látogatási idő: hétfőtől péntekig 13–14 és 16–17, szombaton és vasárnap 11–13 és 15–17 óráig • a látogatás maximális időtartama: 15 perc (meghosszabbítás csak a kezelőorvos engedélyével lehetséges). Kötelező védelmi intézkedések: kézfertőtlenítés az öltözés előtt; védőmaszk, cipővédő és egyszer használatos köpeny viselése; kézfertőtlenítés a védőöltözet levétele után a látogatás végeztével. Javasolják, hogy krónikus betegségben szenvedők kerüljék a beteglátogatást.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS TIMÁR ZOLTÁN MUNKÁIBÓL. Timár Zoltán természetfotós alkotásaiból nyílik kiállítás a sepsiszentgyörgyi Evangélikus-lutheránus Egyházközség templomában augusztus 24-én, vasárnap 11 órától. A kiállítást megnyitja Szebeni-Szabó Róbert fotográfus, házigazda Zelenák József esperes.

A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA. Augusztus 31-én, vasárnap 11 és 19 óra között a székelyföldi fotóklubok és független alkotók részvételével szabadtéri kiállítással ünneplik a magyar fotográfia napját Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park zenepavilonja melletti sétányokon.

Zene

JAZZKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Bábel Kiskultúrban (Csíki utca 21. szám) ma 20 órától a Tango Jazz Quartet (ARG) koncertezik. A formáció a tangó dallamos és ritmikai mintáit ötvözi a jazz harmóniáival és improvizációival. Ez az új közelítés a tangóhoz és a jazzhez lelkes fogadtatásban részesült Argentínában és nemzetközi szinten is. Jegyek koncert előtt a helyszínen válthatóak 40 lejért.

SÁRIK PÉTER TRIÓ & KOSZIKA. Augusztus 21-én, csütörtökön 20 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában a Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina Koszika közös produkciója különleges zenei világba repíti a hallgatót, ahol kelet és nyugat, múlt és jelen találkozik. Előadásuk nem sorolható be egyetlen műfajba sem: örömzene ez a javából, tele szívvel, lélekkel és improvizációval. Jegyek az ambilet.ro oldalon vásárolhatók.

HEGEDŰ- ÉS ZONGORAKONCERT. Augusztus 23-án, szombaton 17 órától a csomakőrösi református templomban hegedű- és zongorakoncertet tart az Ilyés Hunor és Ilyés Zsolt testvérpár. A belépés díjtalan, az adományokat megköszönik.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Rosszfiúk (magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 18 órától F1 (román feliratos), 18.15-től Apáca a városban (román feliratos), 20.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 21 órától Hozd vissza őt (magyarul beszélő).

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Hidvégen és Nyáraspatakon, csütörtökön Bölönben és Bölönpatakon. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Kézdiszentléleken ma 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ELMARAD a mai ingyenes jogi tanácsadás a szerkesztőségünkben.

SZI@ NAPOK. Szentivánlaborfalva ifjúsága augusztus 23–24-én szervezi meg a SZI@ Napokat kulturális és hagyományos rendezvényekkel. Vasárnap 20.30-tól fellép a Tiltott Illés zenekar.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline 1. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár tart nyitva.