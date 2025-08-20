A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) tegnap elkészítette a 2025–2026. évi Román Kupa negyedik fordulójának párosítását. A kétszeres kupagyőztes Sepsi OSK a harmadosztályú Șoimii Gura Humorului vendégeként játszik, míg az élvonalban nyeretlenül sereghajtó FK Csíkszereda a másodosztályban hibátlan FC Voluntari otthonában küzd a továbbjutásért. A mérkőzéseket augusztus 26. és 28. között rendezik.

A kiírás rájátszásában 32 csapat érdekelt, közülük 21 a harmadik fordulóból érkezett, ugyanakkor csatlakozott három másodosztályú együttes, az előző idényben a 2. Ligában első és második helyen végző alakulat, az osztályozó két győztese, valamint négy élvonalbeli gárda. A rájátszás után a folytatásban a 16 továbbjutó mellé bekapcsolódik a SuperLiga legjobb nyolc csapata, aztán a csoportkörben október 29-én, december 3-án és december 17-én játszanak. A negyeddöntőt 2026. március 4-én, az elődöntőt április 22-én, majd a finálét május 13-án rendezik.

A Șoimii Gura Humorului a Román Kupa első köré­ben zöldasztalnál lépett tovább (0–3), mivel a Șomuz Fălticeni anyagi gondok miatt nem nevezett a harmad­osztályú bajnokságba. Ezt követően a Bogdan Pantea és Mihai Eremia irányította együttes hazai környezetben diadalmaskodott a CSM Bucovina Rădăuți felett (3–1), majd a CSM Pașcani vendégeként is győzött (1–2). Érdekesség, hogy a 2. Ligába jutásra hajtó Sucea­va megyei gárda júliusban a Sepsi OSK két korábbi játékosát is szerződtette Fülöp Loránd és Cătălin Golofca személyében.

A sepsiszentgyörgyi csapat 2022-ben és 2023-ban ünnepelhetett Román Kupa-győzelmet, előbbi fináléban az FC Voluntari (2–1) felett győzedelmeskedett, majd egy évvel később a Kolozsvári Universitatea ellen tizenegyespárbaj után védett címet (5–4). A háromszéki együttes 2020-ban is döntőt játszott, akkor az FCSB kiegyenlített küzdelmet követően elhódította a serleget (0–1). A piros-fehér mezesek az előző két szezonban nem remekeltek, tavalyelőtt és a tavaly is korán búcsúztak, már a csoportkört sem vették sikerrel.

A Román Kupa 4. fordulójának párosítása: Vajdahunyadi Corvinul–FC Farul Constanța, FC Voluntari–FK Csíkszereda, Jászvásári Poli–Petrolul Ploiești, Bukaresti Steaua–Aradi UTA, Gyulafehérvári Unirea–FC Botoșani, FC Câmpulung Muscel–FC Metaloglobus Bukarest, Kolozsvári Sănătetea–Unirea Slobozia, Agricola Borcea–FC Argeș, CSO Băicoi–Gloria Beszterce, Sporting Liești–CS Afumați, Vulturii Fărcășești–Concordia Chiajna, Ceahlăul Piatra Neamț–FC Metalul Buzău, Újszentesi SK–Nagyváradi FC Bihar, Szatmárnémeti Olimpia–CSM Slatina, Temesvári Politehnica–CS Dinamo Bukarest, Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK.