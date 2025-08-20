Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, Román KupaHarmadosztályú ellenfelet kapott a Sepsi OSK

2025. augusztus 20., szerda, Sport

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) tegnap elkészítette a 2025–2026. évi Román Kupa negyedik fordulójának párosítását. A kétszeres kupagyőztes Sepsi OSK a harmadosztályú Șoimii Gura Humorului vendégeként játszik, míg az élvonalban nyeretlenül sereghajtó FK Csíkszereda a másodosztályban hibátlan FC Voluntari otthonában küzd a továbbjutásért. A mérkőzéseket augusztus 26. és 28. között rendezik.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A kiírás rájátszásában 32 csapat érdekelt, közülük 21 a harmadik fordulóból érkezett, ugyanakkor csatlakozott három másodosztályú együttes, az előző idényben a 2. Ligában első és második helyen végző alakulat, az osztályozó két győztese, valamint négy élvonalbeli gárda. A rájátszás után a folytatásban a 16 továbbjutó mellé bekapcsolódik a SuperLiga legjobb nyolc csapata, aztán a csoportkörben október 29-én, december 3-án és december 17-én játszanak. A negyeddöntőt 2026. március 4-én, az elődöntőt április 22-én, majd a finálét május 13-án rendezik.

A Șoimii Gura Humorului a Román Kupa első köré­ben zöldasztalnál lépett tovább (0–3), mivel a Șomuz Fălticeni anyagi gondok miatt nem nevezett a harmad­osztályú bajnokságba. Ezt követően a Bogdan Pantea és Mihai Eremia irányította együttes hazai környezetben diadalmaskodott a CSM Bucovina Rădăuți felett (3–1), majd a CSM Pașcani vendégeként is győzött (1–2). Érdekesség, hogy a 2. Ligába jutásra hajtó Sucea­va megyei gárda júliusban a Sepsi OSK két korábbi játékosát is szerződtette Fülöp Loránd és Cătălin Golofca személyében.

A sepsiszentgyörgyi csapat 2022-ben és 2023-ban ünnepelhetett Román Kupa-győzelmet, előbbi fináléban az FC Voluntari (2–1) felett győzedelmeskedett, majd egy évvel később a Kolozsvári Universitatea ellen tizenegyespárbaj után védett címet (5–4). A háromszéki együttes 2020-ban is döntőt játszott, akkor az FCSB kiegyenlített küzdelmet követően elhódította a serleget (0–1). A piros-fehér mezesek az előző két szezonban nem remekeltek, tavalyelőtt és a tavaly is korán búcsúztak, már a csoportkört sem vették sikerrel.

A Román Kupa 4. fordulójának párosítása: Vajdahunyadi Corvinul–FC Farul Constanța, FC Voluntari–FK Csíkszereda, Jászvásári Poli–Petrolul Ploiești, Bukaresti Steaua–Aradi UTA, Gyulafehérvári Unirea–FC Botoșani, FC Câmpulung Muscel–FC Metaloglobus Bukarest, Kolozsvári Sănătetea–Unirea Slobozia, Agricola Borcea–FC Argeș, CSO Băicoi–Gloria Beszterce, Sporting Liești–CS Afumați, Vulturii Fărcășești–Concordia Chiajna, Ceahlăul Piatra Neamț–FC Metalul Buzău, Újszentesi SK–Nagyváradi FC Bihar, Szatmárnémeti Olimpia–CSM Slatina, Temesvári Politehnica–CS Dinamo Bukarest, Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-20 08:00 Cikk megjelenítése: 166 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1213
szavazógép
2025-08-20: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Szent István-napi ünnepségek Háromszéken
PERKŐ. A Kézdiszentlélek fölött magasló Perkőn levő Szent István-kápolnához várják a híveket ma minden vidékről. Háromszék legnagyobb búcsús ünnepén a rendezvény világi része a községközpontban lévő Szent István-szobornál kezdődik 10 órakor, fél tizenegykor a búcsújárók körmenete elindul a kézdiszékiek szent hegyére, útközben elvégezve a keresztúti ájtatosságot. A kápolnánál délben kezdődik a szentmise, főcelebránsa Bodó Imre nyugalmazott főesperes, kézdiszárazpataki gyémántmisés plébános. A perkői rendezvény 16 órától néptánc- és hagyományőrző fesztivállal folytatódik, 19 órától Bumeráng-koncert lesz, 20.30-tól kerül színpadra Az otthon itthon van produkció, az Ego Sum és a Perkő Néptáncegyüttes közös előadása, majd este tíz órakor őrtűzgyújtásal zárul az ünnep.
SEPSISZENTGYÖRGY. Az ünnepi szentmise ma 18 órakor kezdődik a Szent József-templomban, 19 órától pedig ünnepi megemlékezést tartanak a Szent István-szobornál. A Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar Szent István-napi koncertjét követően, melyet Maksai József vezényel, Miklós Zoltán parlamenti képviselő tart köszöntő- és ünnepi beszédet. A folytatásban a Rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvós­zenekar részleteket ad elő az István, a király rockoperából, majd Kós Károly Az országépítő című regényéből Páll Fanni, a Székely Mikó Kollégium XII. osztályos diákja olvas fel részleteket – felkészítő tanára Dobra Judit. Az ökumenikus szellemiségben zajló ünnepségen imát mond Dénes Előd református esperes. A nemzeti ünnep a koszorúk elhelyezésével, a magyar, illetve a székely himnusz eléneklésével folytatódik. A hagyomány jegyében augusztus 20-a az új kenyér megszentelésének napja is. Az ünnepségen Ilyés Zsolt plébános megáldja az új kenyeret, amelyből a jelenlévők hazavihetnek egy darabot. A rendezvényt a rétyi fúvószenekar zárja. Várnak mindenkit, hogy együtt adjanak hálát népünkért, egységben a világon mindenütt ünneplő magyarsággal. 
ERDŐVIDÉK. Barót Város Önkormányzata ma 18 órától ötödik alkalommal szervez Szent István-napi emlékünnepséget Baróton a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. Az ünnepségen köszöntő és ima, szavalatok és énekek hangzanak el, sor kerül erdővidéki búzából Erdővidéken sütött kenyér megáldására, megszegésére és szétosztására, illetve a Millenniumi emlékmű megkoszorúzására. Az esemény a sepsiszentgyörgyi Sepsi Art Quartet vonósnégyes hangversenyével zárul. Az ünnepség szervezői Barót és a hozzá tartozó falvak lakói mellett szeretettel várnak minden erdővidéki, székelyföldi érdeklődőt, és mindenkit kérnek, hogy lehetősége szerint öltözzön népviseletbe.
2025-08-20: Sport - :

A játékosok hozzáállását kritizálta a vezetőedző (Labdarúgás, 2. Liga)

Három fordulót követően is nyeretlen a Sepsi OSK a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A sepsiszentgyörgyi csapat hétfőn hazai pályán 2–0 arányú vereséget szenvedett a Vajdahunyadi Corvinul együttesétől, így a tizenhetedik helyre csúszott a táblázatban. A mérkőzés után Ovidiu Burcă vezetőedző csalódottan nyilatkozott, a 45 éves szakember elmondta, nemcsak a pályán mutatott játékkal vannak gondok, hanem a hozzáállással is.
rel="noreferrer"