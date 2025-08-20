A 2024-es könyvelési mérlegadatok elemzéséből ismételten az derül ki, hogy az elmúlt évek pénzügyi, adópolitikai megszorításai, szigorításai nem tesznek jót a háromszéki vállalkozásoknak, olyan helyzetet teremtenek, hogy a cégek ugyan dolgoznak, ám nehezen tudnak eleget tenni az állam pénzéhségének – fejtette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Édler András. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint erős jelzés, hogy már több éve, miközben az árbevétel valamelyest növekszik, a bruttó nyereség terén visszaesés tapasztalható, amelynek okai elsősorban a minimálbér-emelésben, illetve a gyakori adóügyi változásokban keresendők.

A kereskedelmi kamara a cégek már hagyományosnak mondható rangsorolásához vizsgálta meg a 2024-es mérlegeket, mint ismert, ezt három kritérium alapján végzik: árbevétel, bruttó nyereség, valamint az alkalmazottak száma. Az elemzett sarokszámok szerint Háromszéken a bejegyzett több mint 13 400 vállalkozásból (egyéni, mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, multik képviseletei stb.) 7577 az aktív mikro-, kis- és középvállalkozás (az elemzésben csak ezek szerepelnek). Ebből 166 idén alakult, 681-nek pedig felfüggesztették a tevékenységét. Édler András elmondta, ismét találkoztak azzal a jelenséggel, hogy az aktív vállalkozások közül csak 5570 nyújtotta be az éves mérlegét, 1160 vállalkozásról nem tudni, hogy mi van velük. Elviekben a mérleg benyújtásának elmulasztása következményekkel kellene hogy járjon, de ez a közpénzügyi igazgatóságra tartozik.

Az említett három mutatónál az árbevétel az egyetlen, ahol növekedést észleltek 2023-hoz képest: 8,12 százalékot, ám Édler András szerint ez nem sokkal több, mint az infláció. Azt mutatja viszont, hogy a cégek dolgoznak, működnek. A városok közül egyedül Kovásznán csökkent a cégek forgalma, vidéken növekedést jegyeztek.

A bruttó nyereség terén viszont visszaesést tapasztaltak, a 11,03 százalékos csökkenés 114,4 millió lejt jelent. A lehetséges magyarázat erre az elnök szerint, hogy a béralap az országos minimálbér-kiigazítások nyomán 18 százalékkal nőtt 2023-hoz képest, tavaly elérve az 1,8 milliárd lejt. Az általános csökkenés közepette a mikrovállalkozásoknál volt némi növekedés, illetve ágazati szinten a kereskedelemben és a kutatás-fejlesztésben.

Ami az alkalmazottak számát illeti: 2024-ben 1,1 százalékkal kevesebb alkalmazottat foglalkoztattak a cégek, mint egy évvel korábban.

Édler András arra is felhívta a figyelmet, hogy az adóügyi változásokat is tükrözik az adatok, például a mikrovállalkozások száma elég nagy mértékben csökkent.

Mint megtudtuk, a cégek 2024-es rangsorolásánál az azelőttihez képest csak pár változás történt. Az idevágó részletekre visszatérünk.