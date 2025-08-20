A megszorítások ellenére folytatódik a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok építése, miután az Országos Befektetési Társaság (CNI) elfogadta az önkormányzat javaslatát, hogy a kivitelezést osszák ketté: földfelszín alatti és feletti munkálatokra. Az előbbi terveit július 1-ig, azaz határidőre elkészítette a kivitelező, és pár napra rá el is kezdődött az építkezés. Jakab István Barna városmenedzser szerint egyelőre sikerült megmenteni a beruházást, és a CNI-től azt az értesítést kapták, hogy a jégcsarnok felkerült a stratégiai beruházások listájára, amelyeket egy ideig még biztosan finanszíroznak.

Lapunk megkeresésére a városmenedzser elmondta, javasolták a CNI-nek, hogy úgymond válasszák ketté a tervet, a földfelszín alatti, azaz alapozási munkálatokat, illetve a felszíni létesítményt összefüggő, de mégis külön tervek alapján alakítsák ki. A cél az volt, hogy minél hamarabb elindulhassanak a munkálatok, szerencsére az országos társaság is beleegyezett az elképzelésbe. A földfelszín alatti beavatkozás, alapozás különálló terve július elsejére, határidőre elkészült, a közbeszerzésen nyertes vállalat elvégezte a szükséges módosításokat, így a CNI pár napra rá kiadhatta a munkakezdési parancsot. Az építkezés elkezdődött és elég jól halad.

A városmenedzser szerint az alapozási munkálatok elhúzódhatnak, tekintve, hogy nagy épületről van szó, ezért talajstabilizáló elemeket is el kell helyezni a földben, ami eléggé komoly feladat, és majd csak ezt követően lehet a tulajdonképpeni alapozást elvégezni.

Jakab István Barna továbbá elmondta: folyamatosan tartják a kapcsolatot az országos társasággal, ahonnan azt a jelzést kapták, hogy egyelőre biztosan folytathatják a munkálatokat. A CNI összeállított egy stratégiai beruházásokról szóló listát, melyre felkerült a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok is, így egyike azoknak, amelyekre egyelőre biztosan jut pénz.

A felszíni létesítmény átszabott tervét a kivitelezőnek szeptember végéig kell elkészítenie, és amikor az is megvan, elviekben arra is ki lehet adni a munkavégzési utasítást, de hogy pontosan mikor kerül rá sor, az a CNI-től függ. Jakab István Barna szerint a legfontosabb, hogy egyelőre sikerült megmenteni ezt a város élete szempontjából jelentős beruházást, a maguk részéről mindent megtettek, ami emberileg és önkormányzati szinten lehetséges volt.

Amint arról korábban beszámoltunk, a város határában, a Sepsi Aréna szomszédságában megépülő jégcsarnok a CNI tavalyi közlése szerint 270 millió lej körüli összegbe kerül, a közbeszerzés során ez végül valamivel kevesebb, mint 200 mil­lióra mérséklődött. A megyeszékhely önrésze eredetileg négymillió lej lett volna, a legutóbbi állás szerint ez eléri majd az ötmillió lejt. Egymilliót a város már elköltött a terep régészeti tehermentesítésére, leletmentési munkálatokra, amit a Székely Nemzeti Múzeum munkatársai végeztek el. További négymillió lejt a majdani létesítmény közművekre (víz, csatorna, áram) való rácsatlakozására irányoztak elő.

A jégcsarnok (jégkorong- és korcsolyapálya) építését az Országos Befektetési Társaságon keresztül 2023 tavaszán hagyta jóvá az akkor és jelenleg is Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium, 310 millió lejt irányozva elő, az elképzelés viszont 2021-re nyúlik vissza. Az új épület tervét abban az évben a Tánczos Barna által elnökölt Mens Sana Alapítvány adta ajándékba a városnak, amikor Novák Károly Eduárd sportminiszterrel közösen beharangozták a csarnok létrehozását.

A tervek szerint a jégcsarnokban 2180 férőhelyes lelátó, orvosi rendelő, sportszertár, médiaterem és büfé is lesz, és nem csupán hokimérkőzésekre, -edzésekre, illetve műkorcsolyaedzésekre és -versenyekre használhatják majd, hanem a korszerű hang- és fényberendezéseknek köszönhetően közösségi rendezvényekre is. A háromszintes (földszint és két emelet) leendő jégcsarnok 12 ezer négyzetméteren terül majd el, amiből 7623 négyzetméter beépített terület. Eredetileg két év kivitelezési határidőt szabtak meg, ami tavalyra már három lett, ám a jelen helyzetben nem tudni, pontosan mikorra készülhet el.