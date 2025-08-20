Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
FogyasztóvédelemKevesen vannak, de bőven akad dolguk

2025. augusztus 20., szerda, Közélet

Több mint felét az ellenőrzéseknek az élelmiszeripari, -kereskedelmi és vendéglátó egységekben végezték az év első felében, és viszonylag sok, de nem kiemelkedően súlyos vétséget, kihágást tapasztaltak – ismertette a napokban Onica Csaba, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal (OPC) főfelügyelő-helyettese. Olyan rendellenességeket is találtak, melyek miatt a hiányosságok kiküszöböléséig be kellett zárni egységet. Az év első felében összesen 2,5 millió lej bírságot róttak ki.

  • Onica Csaba főfelügyelő-helyettes. A szerző felvétele
    Onica Csaba főfelügyelő-helyettes. A szerző felvétele

Onica Csaba elmondta, összesen 550 ellenőrzést hajtottak végre, munkatársai 480 jegyzőkönyvet állítottak ki, ami elég komoly feladat volt, hiszen mindössze hárman vannak, és elég gyakran előfordul, hogy egyiküket a Hargita megyei felügyelőség „kölcsönkéri”, ott ugyanis csupán egy felügyelő dolgozik. A személyzethiány egyébként régi problémája a fogyasztóvédelmi hivataloknak. 

Az ellenőrzéseket részben az országosan kiosztott tematika, részben az általuk összeállított program szerint, illetve lakossági bejelentésre, panaszra végzik, és idén az első hat hónapban ezek 60 százaléka az élelmiszeripari, -kereskedelmi és vendéglátás ágazatot célozta. Munkatársaik leggyakrabban a következő hiányosságokat tapasztalták: a működési engedélyek hiánya, lejárt szavatosságú termékek, a román nyelvű feliratozás hiánya vagy pontatlansága. Elég gyakran találkoznak még hibás használati utasításokkal bizonyos termékeknél. Visszatérő probléma ugyanakkor az élelmiszeripari és -forgalmazási egységekben a termékek nem megfelelő tárolása, a mérőeszközök hibái, illetve tisztasági gondokkal is szembesülnek. A higiéniai szabályok be nem tartása komoly vétségnek számít, az egység időszakos bezárása is elrendelhető a hiányosságok kiküszöböléséig, ilyenre az év első felében 35 eseteben volt példa. Onica Csaba szerint Háromszéken általában pár napos bezárásokról van szó, a legtöbben rövid időn belül rendezik a problémát. Vannak visszaesők is, ahol több alkalommal be kellett záratni, ám olyan az elmúlt években nem fordult elő, hogy 6–12 hónapra kellett volna bezárni egységet, a törvény ugyanis erre is lehetőséget ad, ha súlyos a helyzet, vagy a működtető nem hajlandó elhárítani a problémát.

Egy viszonylag gyakori, kereskedelemben tapasztalt visszaélés az akciós termékeknél jelentkezik, de más tisztességtelen húzásokkal is találkoznak. Az akcióknál előfordul, hogy a kereskedők sokszor nem tüntetik fel megfelelően a viszonyítási árat, pedig erre szigorú szabályozás létezik, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként ellenőreik gyakran tapasztalják, hogy a polcon szereplő ár nem egyezik a pénztárnál kérttel. Utóbbiért a hatóság komoly bírságot szabhat ki, akár több tízezer lejest, az egység méretétől függően.

Onica Csaba azt is elmondta, hogy a hivatalhoz az elmúlt hat hónapban 108 lakossági panasz érkezett, ezek elég nagy hányada az energiaszolgáltatókra vonatkozott, illetve többen az online vásárlások miatt keresik meg őket. Általában nem megbízható oldalakról történő vásárlások miatt pórul járt ügyfelekről van szó, az Európai Unión kívülről érkező rossz termékekről. Onica Csaba szerint a gond ebben az esetben, hogy a hatóságnak korlátozott a hatásköre, nehéz azonosítani a forgalmazót, ha nem az EU-n belüli vállalkozásról van szó. A főfelügyelő azt is elmondta, olyan problémákkal is megkeresik őket, amelyeket nem tudnak megoldani, ilyen például az elárusítók nem megfelelő viselkedése, de álpanaszokkal is akad dolguk, illetve előfordul, hogy a fogyasztó nem tudja alátámasztani állítását. 

