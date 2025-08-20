Megnyitották a 16. Kolozsvári Magyar Napokat

Az eseményen jelen volt és felszólalt Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok fő szervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Csoma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozs megyei parlamenti képviselője, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, valamint a nyitógálát megtisztelte jelenlétével és a 16. Kolozsvári Magyar Napokat megnyitotta dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke.

„Időről időre feltesszük magunknak a kérdést, hogy hol van és meddig ér a haza. E feltett kérdésre létezik egy egyszerű felelet is: a haza ott van, ahol együtt – élő közösségként – otthon vagyunk. Ha úgy tetszik – idei jelmondatunkkal élve –: ahol helyben vagyunk. Számomra ez a hely a Kárpát-medence és azon belül hangsúlyosan Erdély, közelebbről nézve pedig az otthonom és szülővárosom, a kincses Kolozsvár” – fogalmazott a megnyitón Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok fő szervezője.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke rámutatott: meglátása szerint a Kolozsvári Magyar Napok idei jelmondata a hármas egységet – a helyet, az időt és az identitást – summázza. „Mi, erdélyi magyarok itthon, a szülőföldünk ölelésében – egy és közös terünkön, időnkben és identitásunkban – a lehető legjobb helyen vagyunk. Itt, Bukarest és Budapest között félúton, kettős ölelésben (vagy kettős szorításban?), de örök reményben. Belső szemünk Budapest felé tekint, ahol a nemzetpolitika szíve dobog, vigyázó-gyanakvó tekintetünk viszont Bukarestet kémleli, ahol a mindennapjainkat meghatározó törvények születnek, ahol – bár követeink ott vannak – sokszor rólunk döntenek nélkülünk” – mutatott rá.

„A Kolozsvári Magyar Napok alkalmat teremt ahhoz, hogy újra felfedezzük múltunkat és közösen szőjük jövőbeli terveinket. Azért kell dolgoznunk a továbbiakban is, hogy a magyar szó ne tűnjön el az iskoláinkból, tereinkről és hivatalainkból, és kívánom, hogy a Magyar Napok ne csak a mindennapok nehézségeinek elfeledésére, hanem közösségünk megerősítésére is szolgáljon” – mondta Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője.

„A Kolozsvári Magyar Napok több mint másfél évtizedes léte és fantasztikus sikere számomra nem annak bizonyítéka, hogy itt magyarok is élnek és szerves részei a városnak, hiszen ezt épeszű elme eddig sem vitathatta. A Kolozsvári Magyar Napok azt bizonyítja, hogy van jövője a magyar közösségnek, mégpedig reményteljes” – fogalmazott megnyitóbeszédében dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, hozzátéve: ez a rendezvény nem a múlt nagyságának bemutatása, hanem a jelen gazdagságáé.

Az ünnepi nyitógála záróeseményeként az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház Ritka magyar című közös produkcióját láthatta a kincses város közönsége a sepsiszentgyörgyi Tőkés Csaba Zsolt rendezésében.