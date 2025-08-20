Készül a megvalósítható beruházások listája

Dragoş Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter tegnap bejelentette, hogy 15 napon belül elkészítik azon PNRR-ben foglalt beruházások listáját, amelyek a továbbiakban támogatást kapnak a munkálatok folytatásához.

A kabinet tegnapi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el az uniós helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokról. Ez alapján felmérik, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket 2026. augusztus 31-éig végre lehet hajtani.

Dragoş Pîslaru a kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta: a rendelet elfogadását követően a minisztériumoknak 15 nap áll rendelkezésükre, hogy listát készítsenek azokról a projektekről, amelyek végrehajtási fázisa meghaladta a 30 százalékot.

A miniszter szerint azonban még azok a projektek is finanszírozást kaphatnak, amelyek nem készültek el ugyan 30 százalékban, de 2026 augusztusáig teljes mértékben megvalósíthatóak. A minisztériumoknak közölniük kell a projektek beruházási költségeit is.

Pîslaru hangsúlyozta azonban, hogy azon projektek esetében, amelyek megvalósítása 30 százalék alatt van, a finanszírozási szerződést felfüggesztik, nem pedig felbontják.

Azon projektek esetében, amelyeket nem fognak már az uniós helyreállítási forrásokból finanszírozni, a kormány más megvalósítási lehetőségeket keres – magyarázta a miniszter.

Pîslaru szerint az elfogadott sürgősségi rendelet előrelépést jelent a közpénzekkel való gazdálkodás hatékonyságának növelése és az átláthatóság biztosítása terén.

A miniszter rámutatott, a kabinet a következő időszakban egy másik sürgősségi rendeletben forrásokat biztosít a már elkezdett projektekhez, hogy a jövő év második felére le lehessen azokat zárni.