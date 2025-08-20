Segíti a gyülekezeteket az önkormányzat

Újabb egyházi beruházások támogatását hagyta jóvá a sepsiszentgyörgyi helyi tanács augusztusban rendkívüli tanácsülésen, miután júliusban is több gyülekezetnek nyújtott segítséget a folyamatban levő vagy tervezett munkálatokra.

Különböző építkezésekről, illetve javításokról van szó: az evangélikus közösség a fogyatékkal élő fiatalok műhelyét kívánja rendbe tenni a teljesen leromlott tető cseréjével (erre 75 ezer lejt kapnak), a központi Szent József római katolikus plébánia a Temető utcai épületének fűtését és vízhálózatát újítja fel (amihez a város 88 ezer lejjel járul hozzá), a Csíki utcai Szent Gellért római katolikus gyülekezet pedig kisebb karbantartási munkák mellett a parókia régi nyílászáróit cserélné újakra (ezt 64 ezer lejjel támogatja az önkormányzat). Az egyházi beruházások megvalósítását saját költségvetéséből segíti Sepsiszentgyörgy városa. (demeter)