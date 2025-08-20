Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Gazdát cserélhet a városi lovarda

2025. augusztus 20., szerda, Közélet

Megvenné a Benedek-mezei lovardát a LAM Alapítvány Sepsiszentgyörgy önkormányzatától, de a felértékelési ár magasabb a vártnál, ezért ennek felülvizsgálatát kérték. Ha sikerül megegyezni, mindenki jól jár – állítja Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.

  • Népszerű a Benedek-mezei lovarda. Távlatilag felsőfokú képzést is szolgálhat. Albert Levente felvétele
A Benedek-mezei lovardát a Vadon Egyesület a megyeszékhely által biztosított pénzből építtette és működtette, és egy augusztusi rendkívüli tanácsülésen az önkormányzatnak adományozta, amely már megállapodott a LAM Alapítvánnyal az adásvételről – csakhogy az ingatlant nagyobb összegre értékelték fel, mint amire számítottak, így a folyamat elakadt. A város felülvizsgálatot kért, ez még augusztus folyamán elkészül – magyarázta az elöljáró, aki szerint a lovarda eladása háromszorosan előnyös a város számára: egyrészt pénzhez jut ebben a költségvetési nehézségekkel telített időszakban, másrészt megszabadul a fenntartási kiadásoktól, harmadrészt pedig a lakosság jobb szolgáltatásokhoz jut majd, mert az alapítvány különféle fejlesztéseket tervez a Benedek-mezei létesítménynél.

Hosszú távon az alapítvány a Sapientia tudományegyetem majdani lovasedzői képzésébe kíván besegíteni, ezért kívánja megvásárolni a lovardát – közölte érdeklődésünkre Klárik Attila. A LAM Alapítvány igazgatója elmondta: van egy stratégiai együttműködés az alapítvány és az egyetem között, ezt Kató Béla püspök kezdeményezte, aki mindkét intézmény vezetőségének tagja. Klárik Attila hangsúlyozta, hogy az alapítvány csak a vásárlási szándékát jelezte a városnak, megegyezés még nem született az adásvételről.

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-20 08:00
