Háromszéken nem vonnak össze iskolákat

Az országos szintű költségvetési megszorítások miatt egyetlen háromszéki pénzügyi központ sem veszíti el önállóságát, függetlenül attól, hogy magyar vagy román tannyelvű oktatási intézményről van szó – tudtuk meg Kiss Imre megyei főtanfelügyelőtől. A pedagógusok heti óraszámának tizennyolcról húszra emelése ellenben elég nagy fejtörést okoz az iskoláknak, tanévkezdésig tisztázniuk kell a helyzetet.

Míg a 2023/198-as oktatási törvény értelmében önálló pénzügyi központ legkevesebb háromszáz gyermekkel működhet, a költségvetési megszorításokat előíró 2025/144-es törvény oktatásra vonatkozó rendelkezése az alsó határt ötszázas létszámban határozza meg. Háromszéken ezt több községi tanintézmény nem tudná teljesíteni, ellenben a kisebbségi oktatásra vonatkozó szabályozás az alsó határ 60 százalékáig engedményt tesz, ami háromszáz óvodást, iskolást jelent, és ez vonatkozik a román tannyelvű oktatásra is ott, ahol a román lakosság kisebbségben van. Ennek a rendelkezésnek minden háromszéki önálló oktatási központ megfelel, egyetlen jelenlegi iskola/óvoda önállóságát sem kell megszüntetni az országosan több mint ötszáz oktatási központot érintő átszervezés során.

Kommandó mint elszigetelt település kivétel, mert itt ugyan nem teljesítik a törvény szerinti létszámot a Horn Dávid Általános Iskolában, de egyedüli óvodát és iskolát nem számolnak fel egyetlen településen sem. Nagybacon község is kivételnek számít abból a szempontból, hogy itt egyetlen közigazgatási területen két oktatási intézmény működik, a nagybaconi Konsza Sámuel Általános Iskola és a magyarhermányi Máthé János Általános Iskola, ellenben mindkét esetben az oda tartozó egységekkel együtt a gyermeklétszám háromszáz fölötti, ezért nem érinti a megszorító intézkedés egyiket sem.

A pedagógusok heti óraszámát kettővel növelő rendelkezés háromszéki következményeit egyelőre csak megsaccolni tudja a megyei tanfelügyelőség, a napokban az iskolákban számolják az órákat. Elsőbbséget élveznek a végleges katedrával rendelkezők, ezt követi a helyettesítői állások elosztása. A rendszerrel szembeni elégedetlenség miatt a tanügyi szakszervezetek a tanévkezdés bojkottálására készülnek, addig tiltakozó megmozdulásokon adnak hangot követeléseiknek. Az utóbbi országos megmozduláshoz a Tanügyiek Szabad Szakszervezetének háromszéki egysége is csatlakozik, ma 12 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúra előtt tiltakozáson mutatják be, mi az, amivel nem értenek egyet.