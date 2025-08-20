Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszéken nem vonnak össze iskolákat

2025. augusztus 20., szerda, Közélet

Az országos szintű költségvetési megszorítások miatt egyetlen háromszéki pénzügyi központ sem veszíti el önállóságát, függetlenül attól, hogy magyar vagy román tannyelvű oktatási intézményről van szó – tudtuk meg Kiss Imre megyei főtanfelügyelőtől. A pedagógusok heti óraszámának tizennyolcról húszra emelése ellenben elég nagy fejtörést okoz az iskoláknak, tanévkezdésig tisztázniuk kell a helyzetet.

  • A kisbaconi elemi iskola. Albert Levente felvétele
Míg a 2023/198-as oktatási törvény értelmében önálló pénzügyi központ legkevesebb háromszáz gyermekkel működhet, a költségvetési megszorításokat előíró 2025/144-es törvény oktatásra vonatkozó rendelkezése az alsó határt ötszázas létszámban határozza meg. Háromszéken ezt több községi tanintézmény nem tudná teljesíteni, ellenben a kisebbségi oktatásra vonatkozó szabályozás az alsó határ 60 százalékáig engedményt tesz, ami háromszáz óvodást, iskolást jelent, és ez vonatkozik a román tannyelvű oktatásra is ott, ahol a román lakosság kisebbségben van. Ennek a rendelkezésnek minden háromszéki önálló oktatási központ megfelel, egyetlen jelenlegi iskola/óvoda önállóságát sem kell megszüntetni az országosan több mint ötszáz oktatási központot érintő átszervezés során. 

Kommandó mint elszigetelt település kivétel, mert itt ugyan nem teljesítik a törvény szerinti létszámot a Horn Dávid Általános Iskolában, de egyedüli óvodát és iskolát nem számolnak fel egyetlen településen sem. Nagybacon község is kivételnek számít abból a szempontból, hogy itt egyetlen közigazgatási területen két oktatási intézmény működik, a nagybaconi Konsza Sámuel Általános Iskola és a magyarhermányi Máthé János Általános Iskola, ellenben mindkét esetben az oda tartozó egységekkel együtt a gyermeklétszám háromszáz fölötti, ezért nem érinti a megszorító intézkedés egyiket sem.

A pedagógusok heti óraszámát kettővel növelő rendelkezés háromszéki következményeit egyelőre csak megsaccolni tudja a megyei tanfelügyelőség, a napokban az iskolákban számolják az órákat. Elsőbbséget élveznek a végleges katedrával rendelkezők, ezt követi a helyettesítői állások elosztása. A rendszerrel szembeni elégedetlenség miatt a tanügyi szakszervezetek a tanévkezdés bojkottálására készülnek, addig tiltakozó megmozdulásokon adnak hangot követeléseiknek. Az utóbbi országos megmozduláshoz a Tanügyiek Szabad Szakszervezetének háromszéki egysége is csatlakozik, ma 12 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúra előtt tiltakozáson mutatják be, mi az, amivel nem értenek egyet. 

Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-20 08:00
