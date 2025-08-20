A vége felé közeledik az Erdővidéket átszelő, a Mikóújfalu–Hatod–Ágostonfalva–Brassó megyehatár vonalon húzódó 122-es megyei út korszerűsítése. A kivitelező a Mikóújfalu határában található két hídon dolgozik, ha ezek elkészültek, elviekben lezártnak tekinthető a 33 kilométeres út sok fenn­akadással tarkított, jócskán elhúzódó felújítása. A másik, Erdővidék számára fontos 131-es megyei út korszerűsítéséről a napokban számoltunk be.

Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke lapunkat arról tájékoztatta, hogy két átkelőt leszámítva a Hatodon átvezető, Nagybacon–Bibarcfalva–Barót–ágostonfalvi híd szakaszon húzódó út korszerűsítési munkálatai lezárultak. A Mikóújfalu Erdővidék felőli bejáratánál, a megyei út 12-es országútba csatlakozása közelében található Olt-hídon dolgozik a kivitelező (itt egy ideje félsávos, jelzőlámpával irányított útlezárás van érvényben). Egy másik csapat a vasúti átkelő közelében a Hatod-patak fölötti hidat építi. Utóbbinál májusban az okozott bonyodalmat, hogy az áradás elmosta az ideiglenes átkelőt. Az alelnök emlékeztetett, hogy mindkét munkálatot július végéig ígérte a kivitelező, de legkésőbb szeptemberben le kell zárnia. A kivitelező azt is vállalta, hogy a Málnásfürdő felé vezető három kilométeres útszakaszt rendbe hozza, miután az útjavításoknál és a kőfejtőnek dolgozó nehézgépjárművek tönkretették azt. A hatodi út korszerűsítésének része volt a málnásfürfői híd teljes újjáépítése, ez tavaly lezárult, illetve a Mikóújfaluig tartó útszakasz felújítása is.

Amint arról több rendben beszámoltunk, Erdővidék úthálózatának korszerűsítését több évvel ezelőtt kezdeményezte a megyei önkormányzat, sikerült európai uniós forrásokat elnyerni a célra. A két megyei út közül a Málnásfürdő–Mikóújfalu–Nagybacon–Bibarcfalva–Barót–ágostonfalvi híd közötti 33 kilométeres szakaszon zajló munkálatokat pár megtorpanás, váratlan akadály (egyebek mellett az elmúlt évek árrobbanásai, műszaki problémák, a kivitelezők komolytalansága, gyenge teljesítése) miatt tavaly év végéig közel nyolcvan százalékban sikerült elvégezni. A beruházás összköltsége több mint 100 millió lejre rúg. Összesen nyolc híd korszerűsítése szerepelt a tervben, a Mikóújfalu határában lévők az utolsók, amelyeknek még el kell készülniük.