Ellenőrzések Háromszéken és a tengerparton

A hulladék elégetése és a nem megfelelő hulladékgazdálkodás, a környezetvédelmi engedélyek beszerzésének elmulasztása, a szennyvíz talajba történő kivezetése, a szelektív gyűjtés elmulasztása – néhány ok azok közül, amelyek miatt bírságoltak, illetve figyelmeztettek idei ellenőrzéseik során a megyei környezetvédelmi őrség felügyelői.

Az intézmény legutóbbi tevékenységi összefoglalója szerint az év első hét hónapjában közel 360 ellenőrzést tartottak megyeszerte, ezek során a jogszabályok betartása mellett a hulladékgazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket is megnézték. Felügyelőik 57 esetben más hatóságokkal együttműködve tartottak szemlét, 33 alkalommal pedig bejelentések, panaszok nyomán vizsgálódtak.

A feltárt hiányosságok sokrétűek, a már említettek mellett az is gondot jelent, hogy bizonyos tevékenységek során nem gondoskodnak arról, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt káros hatásokat, de gyakori probléma az is, hogy nem váltják ki a szükséges engedélyeket – derül ki a tájékoztatóból. A szabálytalanságok miatt a felügyelők 20 alkalommal csupán figyelmeztették az érintetteket, 48 esetben azonban pénzbírságot róttak ki, ezek összértéke több mint 900 ezer lej. Ugyanakkor elrendelték hét társaság működésének felfüggesztését.

A megyei környezetvédelmi őrség munkatársai bekapcsolódtak Konstanca megyében a tengerparti övezetet célzó ellenőrzésekbe is, ezek nyomán 13 alkalommal összesen 415 ezer lejre bírságoltak.