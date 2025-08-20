Annyira hozzászoktatnának, hogy csak a rossz, a negatív szenzáció a hír. Természeti katasztrófák, háborúk, járványok uralják a médiát. A fő cél a félelemkeltés, hisz a rettegő ember könnyebben befolyásolható. Ezért is üde folt, ha olyan újságokat olvasunk, mint például szülőföldem napilapja, a Háromszék vagy a befogadó városom periodikája, a Békési Újság. Ezek a sajtóorgánumok a lényeges, húsunkba vágó dolgok bemutatása mellett – hisz létünkről van szó, tudnunk kell róluk – igyekeznek a mindennapi szépet és jót is bemutatni, amikért élni érdemes. Most magam is csatlakozom ehhez a táborhoz.

Nemrégiben Erdélyben jártam, és – bár nehéz megszorításoknak néznek elébe – azt tapasztaltam, hogy kis hazánkhoz képest jó utakon közlekedünk, hogy a Nyárád mente falvainak népe megmaradt természetközelinek. Rendezett települések, megművelt földek, olyan virágokkal teli rétek, melyeket csak gyermekkoromban láttam a nagyborosnyói malom mellett! Most Maros-, Csík- és Udvarhelyszék volt a soron, de bárhová tértünk be, kedves, mosolygó emberek fogadtak. Amit meg enni kaptunk, arról most is csak regélni tudunk a barátoknak. Ha meg hosszabb beszélgetésbe bonyolódva érintettük a mindennapok nehézségeit, őszintén elmondták a valós helyzetet, de nem siránkoztak, hanem egyszerűen tették a dolgukat.

Amikor szóba hoztam a minket durrdefektből kivakaró, szenzációsan embernek bizonyuló gumisnak a Nyárád mentén látottakat, elmosolyodott, és elmesélte, hogy ott megszólják, ha valaki nem műveli meg a földjét, és már az eladó lányok is tudják, hogy százszor többet ér az a kérő, akinek traktorja van, és nem Mercedese. Ha megemlítettem, hogy Sepsiszentgyörgyön születtem, egyből rávágták: Na igen, az most Székelyföld kulturális fővárosa.

Nos, hát ilyen nagyszerű élményekkel tértünk otthonról haza, s bizony azonnal tudtuk, hol járunk, mert a határtól Békésig szépen szétrázott az út. S ezzel a megállapítással én is felsorakozhatnék a bezzegezők közé, de nem teszem, mert minden sarkítás torzítás is, és végső soron nem a közutak minősége a döntő egy ország megítélésében, hanem az ott lakó emberek hozzáállása a mindennapokhoz, valamint a hozzád való viszonyulása is. Két perc alatt megszoktam, hogy mindenkinek köszönni kell, boldogan tettem zsebre a mosolyokat, hogy aztán a piacon az örök fiatal főnixmadár, az egykori vőfélységét meg nem hazudtoló Öreg Gabi sztentori hangja tegye fel az i-re a pontot, aki arra buzdított mindenkit, hogy vásároljon az Összefogás kenyeréből, hisz Békés testvérvárosa, Gyergyószentmiklós „Böjte-gyermekeit” támogatják vele.

A Kárpát-medencei kör bezárult tehát, s bár aggódva tekintettünk Alaszka felé, de tudtunk még örülni a határtalan közös szépnek és jónak.

Fotó: Albert Levente