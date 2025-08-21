Elhalálozás
„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, keresztapa, sógor, rokon és jó szomszéd, a kovásznai születésű
sepsiszentgyörgyi
VERES FERENC
szerető szíve életének 82. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2025. augusztus 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335234
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd és barát, a sepsiszentgyörgyi
FADGYAS ROZÁLIA
(Tóta)
szerető szíve életének 80. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.
Végakaratát teljesítve hamvait 2025. augusztus 22-én
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető
ravatalozóházából.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló lánya, unokája és veje
4335247
Megrendülten tudatjuk, hogy a Megyei Építkezési Vállalat volt főmérnöke,
RÁZMÁNY JÓZSEF
82 éves korában elhunyt.
Temetése Németországban lesz.
Nyugodjon békében.
Volt iskolatársai és kollégái
4335246
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a rétyi
id. DOMBORA ANDRÁS temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a rétyi Kováts András Fúvós Egyesületnek és a hematológiai osztály munkaközösségének.
A gyászoló család
4335245
Megemlékezés
Oly szomorú mindig egyedül lenni, valakit, aki már nem jön, hiába várni. Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát, marad az emlék
és a néma gyász.
Könnyes szemmel, az örök elválás fájdalmával emlékezem CSÓK ÁRPÁD ÁRONRA halálának 29. évfordulóján. Emlékét és szeretetét őrzöm életemen át. Csendes pihenést a rétyi temetőben.
Özvegye
112340
Ma tizenkilenc éve, hogy eltávozott közülünk
OLÁH MÁRIA (Mancika). Emléke legyen áldott.
Hozzátartozói
4335249
Hiányát érezve, emlékét őrizve, könnyes szemmel, az elválás fájdalmával emlékezem a sepsibesenyői születésű kálnoki DÁVID VIKTORNÉRA halálának 28. évfordulóján. Felejthetetlen, drága jó Anna néni emlékét őrzöm életemen át. Csendes pihenést.
Aki őt nagyon szerette:
Erzsébet Rétyről
1120341
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
TIMÁR BÁLINTRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335235
Kegyelettel emlékezünk NAGY SÁNDOR nyugalmazott református lelkipásztorra halálának huszonkettedik évfordulóján. „A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor. 13:8)
Szerettei
4335244