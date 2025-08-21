Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. augusztus 21., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás
„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, keresztapa, sógor, rokon és jó szomszéd, a kovásznai születésű 
sepsiszentgyörgyi
VERES FERENC
szerető szíve életének 82. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2025. augusztus 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335234
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd és barát, a sepsiszentgyörgyi
FADGYAS ROZÁLIA
(Tóta)
szerető szíve életének 80. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.
Végakaratát teljesítve hamvait 2025. augusztus 22-én
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető 
ravatalozóházából.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló lánya, unokája és veje
4335247
Megrendülten tudatjuk, hogy a Megyei Építkezési Vállalat volt főmérnöke,
RÁZMÁNY JÓZSEF
82 éves korában elhunyt.
Temetése Németországban lesz.
Nyugodjon békében.
Volt iskolatársai és kollégái
4335246
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a rétyi
id. DOMBORA ANDRÁS temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a rétyi Kováts András Fúvós Egyesületnek és a hematológiai osztály munkaközösségének.
A gyászoló család
4335245
Megemlékezés
Oly szomorú mindig egyedül lenni, valakit, aki már nem jön, hiába várni. Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát, marad az emlék 
és a néma gyász.
Könnyes szemmel, az örök elválás fájdalmával emlékezem CSÓK ÁRPÁD ÁRONRA halálának 29. évfordulóján. Emlékét és szeretetét őrzöm életemen át. Csendes pihenést a rétyi temetőben.
Özvegye
112340
Ma tizenkilenc éve, hogy eltávozott közülünk
OLÁH MÁRIA (Mancika). Emléke legyen áldott.
Hozzátartozói
4335249
Hiányát érezve, emlékét őrizve, könnyes szemmel, az elválás fájdalmával emlékezem a sepsibesenyői születésű kálnoki DÁVID VIKTORNÉRA halálának 28. évfordulóján. Felejthetetlen, drága jó Anna néni emlékét őrzöm életemen át. Csendes pihenést.
Aki őt nagyon szerette: 
Erzsébet Rétyről
1120341
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
TIMÁR BÁLINTRA halálának második évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335235
Kegyelettel emlékezünk NAGY SÁNDOR ­nyugalmazott református lelkipásztorra halálának ­huszonkettedik évfordulóján. „A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor. 13:8)
Szerettei
4335244

2025-08-20: Jegyzet - Pálmai Tamás:

A szép és a jó (Békési levelek)

Annyira hozzászoktatnának, hogy csak a rossz, a negatív szenzáció a hír. Természeti katasztrófák, háborúk, járványok uralják a médiát. A fő cél a félelemkeltés, hisz a rettegő ember könnyebben befolyásolható. Ezért is üde folt, ha olyan újságokat olvasunk, mint például szülőföldem napilapja, a Háromszék vagy a befogadó városom periodikája, a Békési Újság. Ezek a sajtóorgánumok a lényeges, húsunkba vágó dolgok bemutatása mellett – hisz létünkről van szó, tudnunk kell róluk – igyekeznek a mindennapi szépet és jót is bemutatni, amikért élni érdemes. Most magam is csatlakozom ehhez a táborhoz.
2025-08-21: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Zene
SÁRIK PÉTER TRIÓ & KOSZIKA. Ma 20 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában a Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina Koszika közös produkció­ja különleges zenei világba repíti a hallgatót, ahol kelet és nyugat, múlt és jelen találkozik. Előadásuk nem sorolható be egyetlen műfajba sem: örömzene ez a javából, tele szívvel, lélekkel és improvizációval. A műsorban magyar, román és balkáni dallamok, valamint saját szerzemények váltják egymást – olyan lendülettel, amit lehetetlen ülve végighallgatni.  Jegyek az ambilet.ro oldalon vásárolhatók. 
