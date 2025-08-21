Elhalálozás

„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, keresztapa, sógor, rokon és jó szomszéd, a kovásznai születésű

sepsiszentgyörgyi

VERES FERENC

szerető szíve életének 82. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2025. augusztus 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335234

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd és barát, a sepsiszentgyörgyi

FADGYAS ROZÁLIA

(Tóta)

szerető szíve életének 80. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.

Végakaratát teljesítve hamvait 2025. augusztus 22-én

13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető

ravatalozóházából.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló lánya, unokája és veje

4335247

Megrendülten tudatjuk, hogy a Megyei Építkezési Vállalat volt főmérnöke,

RÁZMÁNY JÓZSEF

82 éves korában elhunyt.

Temetése Németországban lesz.

Nyugodjon békében.

Volt iskolatársai és kollégái

4335246

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a rétyi

id. DOMBORA ANDRÁS temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a rétyi Kováts András Fúvós Egyesületnek és a hematológiai osztály munkaközösségének.

A gyászoló család

4335245

Megemlékezés

Oly szomorú mindig egyedül lenni, valakit, aki már nem jön, hiába várni. Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát, marad az emlék

és a néma gyász.

Könnyes szemmel, az örök elválás fájdalmával emlékezem CSÓK ÁRPÁD ÁRONRA halálának 29. évfordulóján. Emlékét és szeretetét őrzöm életemen át. Csendes pihenést a rétyi temetőben.

Özvegye

112340

Ma tizenkilenc éve, hogy eltávozott közülünk

OLÁH MÁRIA (Mancika). Emléke legyen áldott.

Hozzátartozói

4335249

Hiányát érezve, emlékét őrizve, könnyes szemmel, az elválás fájdalmával emlékezem a sepsibesenyői születésű kálnoki DÁVID VIKTORNÉRA halálának 28. évfordulóján. Felejthetetlen, drága jó Anna néni emlékét őrzöm életemen át. Csendes pihenést.

Aki őt nagyon szerette:

Erzsébet Rétyről

1120341

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

TIMÁR BÁLINTRA halálának második évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335235

Kegyelettel emlékezünk NAGY SÁNDOR ­nyugalmazott református lelkipásztorra halálának ­huszonkettedik évfordulóján. „A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor. 13:8)

Szerettei

4335244