Zene SÁRIK PÉTER TRIÓ & KOSZIKA. Ma 20 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában a Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina Koszika közös produkció­ja különleges zenei világba repíti a hallgatót, ahol kelet és nyugat, múlt és jelen találkozik. Előadásuk nem sorolható be egyetlen műfajba sem: örömzene ez a javából, tele szívvel, lélekkel és improvizációval. A műsorban magyar, román és balkáni dallamok, valamint saját szerzemények váltják egymást – olyan lendülettel, amit lehetetlen ülve végighallgatni. Jegyek az ambilet.ro oldalon vásárolhatók.

HEGEDŰ- ÉS ZONGORAKONCERT. Augusztus 23-án, szombaton 17 órától a csomakőrösi református templomban hegedű- és zongorakoncertet tart az Ilyés Hunor és Ilyés Zsolt testvérpár. A belépés díjtalan, az adományokat megköszönik.

Dokumentumfilm-vetítés Baróton

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében augusztus 22-én, pénteken 19 órától bemutatják ifj. Sütő Gábor Egy szép melódia (2013, 34 perc) és Buglya Sándor Úgy mondjam, ahogy volt (2002, 78 perc) című, második világháborús témájú dokumentumfilmjét. Meghívottak: Benkő Levente történész (Barót – Kolozsvár) és Buglya Sándor filmrendező, operatőr, egyetemi tanár (Budapest). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Falunapok Sepsiszentkirályban

A Kőhíd Egyesület szervezésében hétvégén Sepsiszentkirályban falunapokat tartanak. Szombaton 11–13 óráig Szent István-napi búcsú a római katolikus kápolnánál és koszorúzás a Szent István-szobornál; a szentmisét Racs Csaba egri plébános, teológiai tanár celebrálja; 13 órától kerti parti a kultúrház udvarán; 14 órától szabadtéri élő zene; 16 órától meseolvasás és gyerekfoglalkozás a kultúrház termében Szilá­gyi-Nagy Imolával a Bod Péter Megyei Könyvtár gyerekkönyvtára részéről; 18 órától sörkóstoló az unitárius paplak csűrében; 20 órától István Ildikó és zenész barátai, valamint a Sepsiszentkirályi Dalkör énekel az unitárius paplak udvarán. Vasárnap: 11 órától ökumenikus istentisztelet az unitárius templomban; 10 órától kerti parti a kultúrház udvarán; 14–16 óráig origami gyerekeknek Sándor Attilával a kultúrház termében; 17 órától Nagy Botond Italfogyasztási szokások a 19. századi Háromszéken című előadása a kultúrház termében; 18 órától borkóstoló az unitárius paplak csűrében; 19 órától a Luiza Zan & Jazzpar Trio fellépése az unitárius paplak udvarán; 20 órától Press Tones-koncert az unitárius paplak udvarán; 22 órától tábortűz és kötetlen beszélgetés az unitárius paplak udvarán. Állandó programként a gyerekeknek légvárat biztosítanak, helyi „specifikumként” tepsis flekkent kínálnak.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Super bébi (románul beszélő), 16.30-tól Super bébi (magyarul beszélő), 18 órától Jurassic World: Újjászületés (magyarul beszélő), 18.15-től Csupasz pisztoly (román feliratos), 20 órától Násznaposok (román feliratos), 20.30-tól Fegyverek (román feliratos). Az új honlapon, az artacinema.ro oldalon az új jegyárakat is feltüntették.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline 1. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár tart nyitva.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bölönben és Bölönpatakon, pénteken Középajtán.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS TIMÁR ZOLTÁN MUNKÁIBÓL. Timár Zoltán természetfotós alkotásaiból nyílik kiállítás a sepsiszentgyörgyi Evangélikus-lutheránus Egyházközség templomában augusztus 24-én, vasárnap 11 órától. A kiállítást megnyitja Szebeni-Szabó Róbert fotográfus, házigazda Zelenák József esperes.

Molnártalálkozó Felsőcsernátonban

Felsőcsernátonban augusztus 23-án, szombaton a Malomkertben tartják a molnártalálkozót. A molnárok a lisztőrlés mesterei – ezt a gyönyörű mesterséget ünnepelik a csernátoni molnártalálkozón. A program: 11 órától regisztráció, a csernátoni hagyományos molnár családok érkezése – kíséri őket Préda Barna; 11.30-tól vendégek érkezése; 12 órától áldás, köszöntőbeszédek és a molnár családok bejelentkezése; 13 órától elő­adások – Bugarszki Norbert mohácsi vízimolnár: A magyar csíkjelrendszer, avagy vonalkód a népi kultúrában; Gyenes Tamás Gránátalma-díjas fafaragó, népi iparművész: A Kárpát-medencei szuszékok öröksége; Tamás Péter malomrestaurátor: Malomfelújítások Európában és a veszprémi Fenyves malom bemutatása; 14.30-tól molnárok kerekasztal-beszélgetése; 16 órától molnárlegény-avatás, molnárbíró-választás; 16 órától búzaösszeöntés, -őrlés a malomban; 16.30-tól Székelyföld 1000 arca – Deák András és Szőcs Szilárd előadása; 17 órától népdalvetélkedő; 17.30-tól népi muzsika: Ábri Béla és barátai, vendégelőadó Préda Barna; 19 órától néptánc Fákó Alpár és barátai előadásában; 19.30-tól táncház. Gyermekprogramok: bugri fajátékok, malomvetélkedő, kukoricamorzsolás, véka-mázsa, mérőjáték, halászat, mesekuckó, zsákban futás, kerékgurítás, búzaőrlés. Játékok felnőtteknek: malomvetélkedő, Toldi-próba, zsákemelés.

Szi@ Napok Szentivánlaborfalván

Hétvégén Szentivánlaborfalván a Diószegi-kúria udvarára várják a környékbelieket a fiatalság által szervezett Szi@ Napokra. A program: szombaton 10 órától kopjafaavatás, 15–17 óráig gyermekprogramok, 17 órától pingpongbajnokság, 18 órától a Party Szerviz zenél, 18.30-tól beerpongbajnokság, 21.30-tól az Insect együttes koncertje, 23 órától Nick Havsen, 1 órától Erdei­lor. Vasárnap 8.30-tól felvonulás, 9.30-tól szabadtéri ökumenikus istentisztelet, 10.10-től megnyitó, 10.40-től az uzoni Atlantisz Fúvószenekar koncertje, 11.40-től főzőverseny és székelyföldi pálinkamustra, 12 órától III. szentivánlaborfalvi néptánc­találkozó, 15 órától gyermekprogramok és kézműves-foglalkozások a Szakkör szervezésében, 16 órától autós ügyességi verseny, 17.30-tól a Székely István Dalkör énekel, 18 órától díjkiosztó, 19 órától Jessy-koncert, 20.30-tól a Tiltott Illés zenekar koncertje, 22.30-tól Fehér Krisztián, 23 órától Sound Noire, 0.30-tól Kompi.