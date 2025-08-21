Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
LabdarúgásAradra került kölcsönbe a tapasztalt csatár

2025. augusztus 21., csütörtök, Sport

A másodosztályban nyeretlen Sepsi OSK és az élvonalban jelenleg harmadik Aradi UTA tegnap közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy Marius Coman az idény hátralevő részében a Maros-parti gárda mezét ölti magára, ugyanakkor kölcsönszerződése kivásárlási lehetőséget is tartalmaz. A 29 éves csatár nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanakkor a háromszéki szurkolókkal is elmérgesedett a kapcsolata.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A román sportsajtóban kedden röppent fel a hír, miszerint Marius Coman jövő júniusig a határ menti városban folytatja pályafutását, ezt pedig tegnap a két együttes hivatalosan is megerősítette. Diószegi László keddi Facebook-bejegyzésében is előrevetítette a csatár távozását, azt írta, hogy továbbra sem lehet senki fontosabb a klubnál és a szurkolóknál, és emiatt bárki feláldozható.  A labdarúgó tavaly nyáron érkezett Sepsiszentgyörgyre, miután a Vajdahunyadi Corvinul játékosaként kiemelkedő idényt zárt, mely során 16-szor volt eredményes, ráadásul Román Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. A Hunyad megyei alakulatban két év alatt összesen 41 mérkőzésen kapott lehetőséget, 17 gólt szerzett és kiosztott 5 asszisztot, azonban a székelyföldi csapatban sokkal visszafogottabb teljesítményt nyújtott, 43 találkozón mindössze négyszer talált a hálóba és két gólpasszt jegyzett. A 29 éves futballista piros-fehér mezben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, emiatt az elmúlt időszakban egyre több kritika érte. A feszültség már a júliusi felkészülési meccseken is érezhető volt, már akkor is kézmozdulatokkal vagy szóban reagált a drukkerek bírálatára. A legutóbbi bajnoki összecsapáson, a Corvinul ellen több rossz megoldás után kifütyülték, amire válaszként bemutatta a középső ujját, illetve nyomdafestéket nem tűrő módon kikiabált a lelátó irányába, aztán Ovidiu Burcă vezetőedző a szünetben lecserélte. (miska)

Hozzászólások
Tízgólos felkészülési mérkőzést játszottak (Teremlabdarúgás)

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kedden lejátszotta az előszezon utolsó felkészülési mérkőzését, amelyen 9–1 arányban diadalmaskodott a Háromszékre látogató VSK Székelyudvarhely ellen. A két együttes találkozója újfent parázs küzdelmet hozott: a szoros első félidő után a második játékrészben kinyílt a gólzsák, és a házigazda zöld-fehérek magabiztosan győzedelmeskedtek.
