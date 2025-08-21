A román sportsajtóban kedden röppent fel a hír, miszerint Marius Coman jövő júniusig a határ menti városban folytatja pályafutását, ezt pedig tegnap a két együttes hivatalosan is megerősítette. Diószegi László keddi Facebook-bejegyzésében is előrevetítette a csatár távozását, azt írta, hogy továbbra sem lehet senki fontosabb a klubnál és a szurkolóknál, és emiatt bárki feláldozható. A labdarúgó tavaly nyáron érkezett Sepsiszentgyörgyre, miután a Vajdahunyadi Corvinul játékosaként kiemelkedő idényt zárt, mely során 16-szor volt eredményes, ráadásul Román Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. A Hunyad megyei alakulatban két év alatt összesen 41 mérkőzésen kapott lehetőséget, 17 gólt szerzett és kiosztott 5 asszisztot, azonban a székelyföldi csapatban sokkal visszafogottabb teljesítményt nyújtott, 43 találkozón mindössze négyszer talált a hálóba és két gólpasszt jegyzett. A 29 éves futballista piros-fehér mezben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, emiatt az elmúlt időszakban egyre több kritika érte. A feszültség már a júliusi felkészülési meccseken is érezhető volt, már akkor is kézmozdulatokkal vagy szóban reagált a drukkerek bírálatára. A legutóbbi bajnoki összecsapáson, a Corvinul ellen több rossz megoldás után kifütyülték, amire válaszként bemutatta a középső ujját, illetve nyomdafestéket nem tűrő módon kikiabált a lelátó irányába, aztán Ovidiu Burcă vezetőedző a szünetben lecserélte. (miska)