TeremlabdarúgásTízgólos felkészülési mérkőzést játszottak

2025. augusztus 21., csütörtök, Sport

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kedden lejátszotta az előszezon utolsó felkészülési mérkőzését, amelyen 9–1 arányban diadalmaskodott a Háromszékre látogató VSK Székelyudvarhely ellen. A két együttes találkozója újfent parázs küzdelmet hozott: a szoros első félidő után a második játékrészben kinyílt a gólzsák, és a házigazda zöld-fehérek magabiztosan győzedelmeskedtek.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Az udvarhelyi teremtornán lejátszott két felkészülési mérkőzés után ezúttal hazai környezetben vívott formaellenőrző meccset a Sepsi-SIC, amely kedden a teremlabdarúgó 1. Liga előző kiírásának ezüstérmesét, a VSK Székelyudvarhelyt fogadta a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban. A két székely együttes találkozója mindig is parázs csatát hozott, és nem volt ez másképp ez alkalommal sem.

Az első játékrészben mindkét oldalon adódtak helyzetek, de csak egy gól született, így minimális háromszéki előnnyel fordultak a felek. A szünet után azonban felpörögtek az események: a Sepsi-SIC gyorsan növelte előnyét, a vendégek pedig kitámadtak, ám ezzel csak még több teret engedtek a házigazdáknak. A szentgyörgyiek sorra szerezték góljaikat, 6–0-nál ugyan szépített a VSK, de erre újabb három hazai találat érkezett válaszként, így alakult ki a végeredmény.

„Jó felkészülési mérkőzésen vagyunk túl, nálunk és az udvarhelyieknél is mindenki lehetőséget kapott. Sajnos, újabb edzőmeccsünk már nem lesz, így mostantól teljes erővel a szeptember 1-jei bajnokikra készülünk. Elégedett vagyok az eddigi munkánkkal, minden jól alakult és az eredmények is jól jöttek” – nyilatkozta a Sepsi-SIC edző-játékosa, Mánya Szabolcs.

Felkészülési mérkőzés: Sepsi-SIC–VSK Székelyudvarhely 9–1 (1–0). Gólszerzők: Veress (3), Mánya (2), Kanyó, Fábián, Vajna, Rendi, illetve Boga.

Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 75 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
