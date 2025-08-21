Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kosárlabdaGereben és Mikes is Háromszéken folytatja

2025. augusztus 21., csütörtök, Sport

Újabb két kosárlabdázóval hosszabbított a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC, így a sepsiszentgyörgyiek csapatkapitánya, Gereben Lívia, valamint az alakulat bosnyák edzőjének lánya, Lana Mikes a 2025–2026-os szezonban is a zöld-fehérek mezét ölti magára.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Velük már tíz játékos kiléte ismert a szeptemberben Euroliga-selejtezőt játszó együttes keretéből: az elmúlt hetekben a klub bejelentette Szabó Fanni, Evelina Petrof, Domonique Davis és LaDazhia Williams érkezését, emellett megerősítette, hogy Mérész Beatrix, Ecaterina Armanu, Ștefania Cătinean és Alexandra Ghiță is Háromszéken folytatja pályafutását.

Gereben Lívia 2021-ben szerződött a Sepsi-SIC alakulatához, az előző idényben pedig csapatkapitányként is számítottak rá. A 25 éves Gereben a 2024–2025-ös szezonban a Nemzeti Ligában és a Román Kupában összesen 23 mérkőzésen öltötte magára a sepsiszentgyörgyiek mezét. A 183 cm magas kosaras a bajnokságban átlagban 28 percet játszott, 10,9 pontot szerzett, emellett 4,7 lepattanót és 2,8 gól­passzt jegyzett. A kupában 25 percet, 5 leszedett labdát, 2 asszisztot és 11,8 pontot átlagolt. Szerepelt mind a hat Európa-kupa-mérkőzésen is, ahol összesen 213 percet töltött a pályán, 70 pontot, 28 lepattanót és 18 gólpasszt gyűjtve.

A 19 éves Lana Mikes az előző bajnoki évben 4 kupameccsen, 18 élvonalbeli és 14 másodosztályos találkozón jutott szóhoz a Sepsi-SIC együtteseiben, nemzetközi szinten azonban nem kapott lehetőséget. A Nemzeti Ligában átlagban 3,2 pontot, 1,5 lepattanót és 1,4 gólpasszt jegyzett, az 1. Ligában pedig összesen 174 pont, 58 lepattanó és 72 assziszt került a neve mellé.

Csapatunktól származó információk szerint a Sepsi-SIC játékoskerete további három ifjúsági kosarassal egészül majd ki, a 2025–2026-os idényről viszont egyelőre semmilyen tájékoztatás nem látott napvilágot. (t)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 103 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1241
szavazógép
2025-08-21: Sport - Tibodi Ferenc:

Tízgólos felkészülési mérkőzést játszottak (Teremlabdarúgás)

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC kedden lejátszotta az előszezon utolsó felkészülési mérkőzését, amelyen 9–1 arányban diadalmaskodott a Háromszékre látogató VSK Székelyudvarhely ellen. A két együttes találkozója újfent parázs küzdelmet hozott: a szoros első félidő után a második játékrészben kinyílt a gólzsák, és a házigazda zöld-fehérek magabiztosan győzedelmeskedtek.
2025-08-21: Sport - :

Kikapott azeri riválisától a Ferencváros (Labdarúgás, Bajnokok Ligája)

Az első félidő után még vezetett a Ferencváros az azeri Qarabag FK ellen kedden a Groupama Arénában a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén, szünet után azonban fordított az ellenfél, amely végül 3–1-re diadalmaskodott. Ha a 36-szoros magyar bajnok sikerrel veszi a párharcot, öt év után szerepelhet újra a BL-főtáblán. A továbbjutás meghiúsulása esetén a zöld-fehér mezes csapat az Európa-ligában folytatja, története során ötödször.
rel="noreferrer"