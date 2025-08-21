Az első félidő után még vezetett a Ferencváros az azeri Qarabag FK ellen kedden a Groupama Arénában a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén, szünet után azonban fordított az ellenfél, amely végül 3–1-re diadalmaskodott. Ha a 36-szoros magyar bajnok sikerrel veszi a párharcot, öt év után szerepelhet újra a BL-főtáblán. A továbbjutás meghiúsulása esetén a zöld-fehér mezes csapat az Európa-ligában folytatja, története során ötödször.

Az összecsapás elején ezúttal is a pontatlan átadások és gyakori technikai hibák jellemezték a házigazdák játékát, és bár a 9. percben Varga Barnabás fejese éppen csak elkerülte a bal felső sarkot, illetve nem sokkal később Lenny Joseph elgurította a kifutó kapus mellett a labdát, amely a jobb kapufa mellé ment, többnyire a vendégek akarata érvényesült. A korábban a magyar bajnoknál futballozó Kady Borges és Abdullah Zoubir vezette középpályássor feltűnően gyorsan játszotta át a pálya középső harmadát, ellenben helyzetig nem jutott a Qarabag.

A zöld-fehér mezes együttes, ahogyan a Ludogorec ellen, ezúttal is vezetést szerzett, és ez alkalommal is Varga Barnabás volt eredményes. A magyar élvonalban tavalyelőtt és tavaly is gólkirályi címet szerző 23-szoros válogatott csatár idei ötödik Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzésén az ötödik gólját jegyezte. Kisvártatva Joseph növelhette volna az előnyt, ám a francia labdarúgó csavarása után a Qarabag hálóőre hatalmas bravúrral kiütötte a bal felső sarok irányába tartó labdát. Közvetlenül a szünet előtt Ötvös Bence megsérült, egy rossz mozdulat következtében a bokáját fájlalva terült el a gyepen, majd sírva hagyta el a pályát.

Fordulás után a Qarabag gyorsan egyenlített, a Ferencváros megint elkezdett kapkodni, a rivális pedig több veszélyes támadást is vezetett a bal szélen. Az elfáradt Stefan Gartenmann mellett a csereként beállt Emmanuel Addai elszáguldott néhányszor, ezért Robbie Keane vezetőedző lecserélte a svájci hátvédet, a helyére Ibrahim Cissé érkezett, aki stabilizálta a védelem jobb oldalát. Ettől függetlenül a Qarabag egy szöglet után betalált, majd azzal a lendülettel elkezdte húzni az időt. Az FTC a hajrában mindkét szélről ívelésekkel próbálkozott, ám lehetőséget nem alakított ki, míg az ellenfél a 85. percben eldöntötte a találkozót.

Eredmény, Bajnokok Ligája, rájátszás, első mérkőzés: Ferencvárosi TC–Qarabag FK 1–3 (gólszerzők: Varga Barnabás 29., illetve Marko Janković 50., Kevin Medina 67., Musa Gurbanli 85.).