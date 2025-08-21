Fejlesztik a járóbeteg-ellátást

Európai források állnak rendelkezésre az Egészségügyi Operatív Program keretében a járóbeteg-szakrendelők fejlesztéséhez, emellett meghosszabbítják a rendelők nyitvatartási idejét, a krónikus betegek egy része pedig háziorvosi beutaló nélkül igényelhet járóbeteg-szakellátást – jelentette be augusztus 16-án az egészségügyi miniszter.

Alexandru Rogobete szerint Romániában a páciensek nagy része ki volt már téve felesleges utaknak, várakozásoknak és kórházi beutalásoknak egy-egy egyszerű konzultáció miatt. „Változtatunk ezen a helyzeten. Fejlesztjük a járóbeteg-szakrendelőket, és jelentős összegeket fektetünk be annak érdekében, hogy a betegek gyorsabban, otthonukhoz közel, fölösleges kórházi beutalások nélkül jussanak diagnózishoz és kezeléshez” – írta Rogobete a Facebookra.

A miniszter kiemelte, hogy az egészségügy reformja más pozitív dolgokat is hoz a pácinesek számára a járóbeteg-szolgáltatás terén: meghosszabbítják 20 óráig a járóbeteg-szakrendelők nyitvatartási idejét; a szolgáltatásonkénti pontérték 5 lejről augusztus 1-től 6,5 lejre nőtt, január 1-től pedig 8 lejre emelkedik; az országos egészségügyi programok keretében kezelt krónikus betegek egy része háziorvosi beutaló nélkül igényelhet járóbeteg-szakellátást, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e egészségügyi biztosítással vagy sem.

Rogobete emlékeztetett, hogy a helyreállítási terv (PNRR) keretében már 69 járóbeteg-rendelőt korszerűsítettek több mint egymilliárd lejből, és most egy új program keretében további 120 millió euró vissza nem térítendő európai alapot fordíthat Románia a járóbeteg-ellátás fejlesztésére. A projekteket 2025. október 16-án 17 óráig lehet benyújtani az európai beruházásokért és projektekért felelős minisztérium által kezelt MySMIS2021 platformon. (Agerpres)