Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Fejlesztik a járóbeteg-ellátást

2025. augusztus 21., csütörtök, Család

Európai források állnak rendelkezésre az Egészségügyi Operatív Program keretében a járóbeteg-szakrendelők fejlesztéséhez, emellett meghosszabbítják a rendelők nyitvatartási idejét, a krónikus betegek egy része pedig háziorvosi beutaló nélkül igényelhet járóbeteg-szakellátást – jelentette be augusztus 16-án az egészségügyi miniszter.

  • A kézdivásárhelyi új járóbeteg-rendelő. Bartos Lóránt felvétele
    A kézdivásárhelyi új járóbeteg-rendelő. Bartos Lóránt felvétele

Alexandru Rogobete szerint Romániában a páciensek nagy része ki volt már téve felesleges utaknak, várakozásoknak és kórházi beutalásoknak egy-egy egyszerű konzultáció miatt. „Változtatunk ezen a helyzeten. Fejlesztjük a járóbeteg-szakrendelőket, és jelentős összegeket fektetünk be annak érdekében, hogy a betegek gyorsabban, otthonukhoz közel, fölösleges kórházi beutalások nélkül jussanak diagnózishoz és kezeléshez” – írta Rogobete a Facebookra.

A miniszter kiemelte, hogy az egészségügy reformja más pozitív dolgokat is hoz a pácinesek számára a járóbeteg-szolgáltatás terén: meghosszabbítják 20 óráig a járóbeteg-szakrendelők nyitvatartási idejét; a szolgáltatásonkénti pontérték 5 lejről augusztus 1-től 6,5 lejre nőtt, január 1-től pedig 8 lejre emelkedik; az országos egészségügyi programok keretében kezelt krónikus betegek egy része háziorvosi beutaló nélkül igényelhet járóbeteg-szakellátást, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e egészségügyi biztosítással vagy sem.

Rogobete emlékeztetett, hogy a helyreállítási terv (PNRR) keretében már 69 járóbeteg-rendelőt korszerűsítettek több mint egymilliárd lejből, és most egy új program keretében további 120 millió euró vissza nem térítendő európai alapot fordíthat Románia a járóbeteg-ellátás fejlesztésére. A projekteket 2025. október 16-án 17 óráig lehet benyújtani az európai beruházásokért és projektekért felelős minisztérium által kezelt MySMIS2021 platformon. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 41 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1241
szavazógép
2025-08-21: Történelmünk - :

A román átállás

Augusztus 23-hoz, az 1944-es román átállás évfordulójához közeledve Történelmünk rovatunkban (lábjegyzetek nélkül) folytatásban közöljük Kása Csaba Adalékok az 1944. augusztus 23-i átállás történetéhez. Románia a II. világháborúban: területvesztések és -nyereségek című tanulmányát a Magyarságkutató Intézet 2021-es évkönyvéből, mely 2022-ben jelent meg Budapesten.
2025-08-21: Család - :

Elhagyott gyermekek

Idén az első negyedévben országszerte összesen 68 gyermeket hagytak sorsukra a szülészeteken és más egészségügyi intézményekben, 13-mal többet, mint egy évvel korábban.
rel="noreferrer"