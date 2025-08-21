Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhagyott gyermekek

2025. augusztus 21., csütörtök, Család

Idén az első negyedévben országszerte összesen 68 gyermeket hagytak sorsukra a szülészeteken és más egészségügyi intézményekben, 13-mal többet, mint egy évvel korábban.

    Fotó: Pixabay.com

Az országos gyermekjogvédelmi hatóság (ANPDCA) honlapján közzétett adatok szerint a 68 gyermek közül 45-öt szülészeteken, 23-at gyermekgyógyászati osztályokon hagytak el. 

2025 első negyedévében a kórházban elhagyott gyermekek közül 62-t vittek el az egészségügyi intézményből: négy visszakerült a családjához, hatot családoknál vagy más személyeknél, 46-ot pedig hivatásos nevelőszülőknél helyeztek el. Egy gyermek sürgősségi befogadó központba került, öt pedig más helyzetben van, de hogy milyenben, azt a gyermekjogvédelmi hatóság nem részletezte. (Agerpres–i.)

