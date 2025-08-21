Több szárazságtűrő nagygomba is előfordul Sepsiszentgyörgyön, valamint környékén, amelyek többé-kevésbé alkalmazkodtak az augusztusi – egyre szárazabb és melegebb – időjáráshoz. Ezek közül néhány különösen figyelemre méltó természetvédelmi, esztétikai, gasztronómiai vagy gyógyászati szempontból.

Nyári laskagomba

(Pleurotus pulmonarius)

A kalap féloldalas, kagyló, tüdő vagy nyelv alakú, színe általában világosbarna, de lehet krémszínű, szürkés vagy éppen fehéres is, széle idővel hullámos, kajla lesz, kalapbőre sima. A lemezek elég sűrűek, az élük hullámos, sok a lemezke közöttük, mélyen a tönkre futnak. A tönk rövid, sokszor alig elkülöníthető, rendszerint egy közös tőből több kalap fejlődik ki, legtöbbször emeletesen, egymás fölött helyezkednek el. Húsa a tönkben szívós, a kalapban puha, rugalmas, vékony, szálakra foszló. Lombos fák törzsén, tuskóin, vastagabb ágain terem, ahogy neve mutatja, főleg nyáron.

Sepsiszentgyörgyön na­gyon ritka, mindössze két adatot gyűjtöttem be, azt is egyetlen lelőhelyről. 2016 júniusában egy öreg vadgesztenyén találtam meg, amelyet közvetlen az út szélére ültettek (vagy az úttest szélesedett időközben?). A termőtesteit aránylag magasan, a talajtól kb. 3 méterre fejlesztette. A szárazabb időjárás miatt ezek kisebbek maradtak, nem tudtak teljesen kifejlődni. Két évvel később, amikor ugyanazon a fán megjelent, már tekintélyes nagyságú, 15–20 cm széles nyelveket öltött (mellékelt fotó). Sajnos, fapartnerének gyökerei utólag megsérültek egy útjavítási munkálatban, és nincs kizárva, hogy ez mindkettőjük vesztét fogja okozni. A kérdés, hogy sikerül-e időben átmenekülnie valamelyik közeli gesztenyére.

Ehető, jóízű gomba, habár nem annyira ízletes, mint a városban gyakoribb nemesebb rokona, a kései laskagomba (P. ostreatus). Ez utóbbival összetéveszteni azért sem lehet, mert nem egy időben terem vele. Az egyik nagy melegkedvelő, míg a másik kivárja türelmesen a hóharmatok, fagyok eljöttét. Magyarországon igen, hazánkban nem szerepel az árusítható gombák 43 fajt számláló listáján. Sokféleképpen elkészíthető, például levesnek is. Nem fő szét, megtartja kellemes állagát, ízét.

Akárcsak a téli testvérének, számos gyógyhatása ismert, a legfontosabbak: koleszterinszint-csökkentő, immunrendszer-erősítő és vércukorszint-szabályozó. 20–30 Celsius-fok között is jól fejlődik, ezért egyre népszerűbb a melegebb időszakra szabott gombatermesztésben. Otthoni termesztésre is alkalmas, ideá­lis választás kezdőknek. Egyedül az oltóanyag (a micélium) beszerzése okozhat némi gondot, de ez napjainkban akár webáruházakban is megvásárolható. Termesztőközegnek pedig megfelel nejlonzsákba töltött szalma, fűrészpor vagy búzakorpa.

Farkas János