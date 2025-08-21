Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kókusztejes-cukkinis rizstésztaMit készítsünk ma?

2025. augusztus 21., csütörtök, Szabadidő

Hozzávalók: 20 dkg rizstészta, só; a kókusztejes-cukkinis raguhoz: 1 kis fej hagyma, 1 cikk fokhagyma, 1 kis cukkini, 1–2 evőkanál kókuszolaj, 1,5–2 dl kókusztej, só, bors, curry.

Elkészítése. A hagymát apróra vágjuk, a kókuszolajon megdinszteljük, hozzáadjuk a felaprított fokhagymát, majd a fél karikákra vágott cukkinit, és addig pároljuk, amíg a cukkini üvegessé válik. Ekkor beleöntjük a kókusztejet, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk curryvel, majd néhány perc alatt összeforraljuk.  Ezalatt a rizstésztát sós vízben kifőzzük, majd beleforgatjuk a kókusztejes-cukkinis raguba.

A nagyon gyorsan elkészíthető ételt könnyű vacsoraként tálalhatjuk. Az egy­szerűségében nagyszerű ételt főleg vegetáriánusoknak ajánlják, de kiváló fogás lehet laktóz- és gluténérzékenyeknek, cukorbetegeknek is.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 20 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 80 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1241
szavazógép
2025-08-21: Család - :

Kéz a kézben (Személyes)

Többféleképpen használhatjuk a kéz a kézben kifejezést. Elsőként, valószínű, mindenkinek a szerelmespárok jutnak eszébe, hiszen kéz a kézben járnak együtt, mintha soha el nem akarnák engedni egymást. Más jelentésében a kifejezés arra utal, hogy bizonyos dolgok együtt járnak, egymásnak párjai, egyik hozza maga után a másik dolgot.
2025-08-21: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"