Elkészítése. A hagymát apróra vágjuk, a kókuszolajon megdinszteljük, hozzáadjuk a felaprított fokhagymát, majd a fél karikákra vágott cukkinit, és addig pároljuk, amíg a cukkini üvegessé válik. Ekkor beleöntjük a kókusztejet, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk curryvel, majd néhány perc alatt összeforraljuk. Ezalatt a rizstésztát sós vízben kifőzzük, majd beleforgatjuk a kókusztejes-cukkinis raguba.

A nagyon gyorsan elkészíthető ételt könnyű vacsoraként tálalhatjuk. Az egy­szerűségében nagyszerű ételt főleg vegetáriánusoknak ajánlják, de kiváló fogás lehet laktóz- és gluténérzékenyeknek, cukorbetegeknek is.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 20 perc

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.