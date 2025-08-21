Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. augusztus 21., csütörtök, Szabadidő
  • Játszótér. Fotó: Albert Levente
    Játszótér. Fotó: Albert Levente
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 77 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1241
szavazógép
2025-08-21: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Kókusztejes-cukkinis rizstészta)

Hozzávalók: 20 dkg rizstészta, só; a kókusztejes-cukkinis raguhoz: 1 kis fej hagyma, 1 cikk fokhagyma, 1 kis cukkini, 1–2 evőkanál kókuszolaj, 1,5–2 dl kókusztej, só, bors, curry.
2025-08-21: Közélet - Nagy D. István:

Még mindig csak a magánszférát büntetik (Édler András a megszorításokról)

Noha több alkalommal elhangzott, hogy a kormány első megszorító intézkedéscsomagja a vállalkozásokat érinti, a második a közintézményeket célozza majd, minden jel arra utal, hogy az újabb lépések ismét csak a magánszférát sújtják, ráadásul hatékonyságuk is alaposan megkérdőjelezhető – fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján Édler András. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint kérdés, még meddig lehet terhelni a vállalkozásokat, illetve felvetődik, hogy a kormány végül valóban végig akarja-e vinni, amit meghirdetett, vagy bedarálja őket a jelenlegi állami berendezkedés.
rel="noreferrer"