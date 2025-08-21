A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Noha több alkalommal elhangzott, hogy a kormány első megszorító intézkedéscsomagja a vállalkozásokat érinti, a második a közintézményeket célozza majd, minden jel arra utal, hogy az újabb lépések ismét csak a magánszférát sújtják, ráadásul hatékonyságuk is alaposan megkérdőjelezhető – fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján Édler András. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint kérdés, még meddig lehet terhelni a vállalkozásokat, illetve felvetődik, hogy a kormány végül valóban végig akarja-e vinni, amit meghirdetett, vagy bedarálja őket a jelenlegi állami berendezkedés.