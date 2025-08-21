A nap fotója

Következő írásunk

Noha több alkalommal elhangzott, hogy a kormány első megszorító intézkedéscsomagja a vállalkozásokat érinti, a második a közintézményeket célozza majd, minden jel arra utal, hogy az újabb lépések ismét csak a magánszférát sújtják, ráadásul hatékonyságuk is alaposan megkérdőjelezhető – fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján Édler András. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint kérdés, még meddig lehet terhelni a vállalkozásokat, illetve felvetődik, hogy a kormány végül valóban végig akarja-e vinni, amit meghirdetett, vagy bedarálja őket a jelenlegi állami berendezkedés.