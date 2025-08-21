Noha több alkalommal elhangzott, hogy a kormány első megszorító intézkedéscsomagja a vállalkozásokat érinti, a második a közintézményeket célozza majd, minden jel arra utal, hogy az újabb lépések ismét csak a magánszférát sújtják, ráadásul hatékonyságuk is alaposan megkérdőjelezhető – fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján Édler András. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint kérdés, még meddig lehet terhelni a vállalkozásokat, illetve felvetődik, hogy a kormány végül valóban végig akarja-e vinni, amit meghirdetett, vagy bedarálja őket a jelenlegi állami berendezkedés.

Édler András felidézte: amit az újabb intézkedéscsomagból eddig látni lehet, az az, hogy több olyan van köztük, amely ismét csak a cégeket érinti: az alaptőke 8000 lejre növelése, az egészségbiztosítási hozzájárulás mértékének módosítása az egyéni vállalkozások esetében, a részvények utáni adó megduplázása és mások. Ezekkel megint a vállalkozásokat terhelik még jobban, ráadásul a hatékonyságuk is kétséges.

Az elnök szerint nem a működő vállalakozásokat kellene újabb és újabb rendelkezésekkel bombázni, hanem például annak kellene utánajárni, miért van rengeteg olyan vállalkozás, amely nem nyújt be éves könyvelési mérleget (országos szinten nagyjából négyszázezerre tehető ezek száma), gyakorlatilag nem tudni, hogy mi van velük, „a levegőben” lógnak többek között adóügyi szempontból. Mások mellett ezekkel kellene foglalkozni, nem azokat büntetni, akik próbálják végezni a dolgukat. A tisztességes vállalkozóknak ugyanis nem az a céljuk, hogy bezárják a cégüket, hiszen ez biztosítja a megélhetésüket, de még meddig bírják, hogy az állam újból és újból csavar egyet rajtuk? – tette fel a kérdést.

Édler András szerint a kormány lépéseit elnézve két lehetőség áll fenn: vagy Ilie Bolojan miniszterelnök nem annyira kemény, határozott, mint amilyennek beállította magát, vagy pedig a rendszer szépen lassan kezdi bedarálni. Itt egy kialakult állami struktúráról beszélünk, intézményekkel, melyek kényelmi helyzetben vannak, egyetlen megszorítás sem tetszik – még akkor sem, ha csak háromszáz lejt vesznek el a harmincezerből –, s ha megtehetik, ellenállnak, keresztbe tesznek – emelte ki.

Hatalmasak az aránytalanságok a köz- és a magánszféra között, és amíg mindenki nem tanúsít szolidaritást, addig nem lehet előrelépni. A vállalkozók hajlandóak arra, hogy „odategyék magukat”, viszont ha mindeközben azt látják, hogy a közszféra „szemberöhögi” őket, mert megteheti, már ők sem fognak ugyanazzal a lendülettel dolgozni – fogalmazott Édler András. A kamaraelnök ugyanakkor úgy látja, az összes megszorító intézkedés esetében határidőket kellett volna megszabni, hogy meddig maradnak érvényben, majd ezt követően felülvizsgálni azokat és dönteni a továbbiakról, így az emberek is fel tudnák mérni, hogy mennyi ideig kell meghúzniuk a nadrágszíjat.