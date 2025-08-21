Nemi erőszakkal gyanúsítják

Egynapi megfeszített keresés után a sepsiszentgyörgyi rendőrök megtalálták azt a 13 éves kiskorút, aki a múlt hét végén, szombaton tűnt el, és akinek keresésében a lakosság segítségét is kérték a hatóságok a Ro-Alert rendszeren keresztül.

A rendőrség közlése szerint a lányt az egyik háromszéki településen (nem jelölték meg, melyiken) találták meg, és a nyomozás során kiderült, hogy önként távozott otthonról, miután egy 36 éves férfival több internetes üzenetet váltott. Több nyom ugyanakkor arra utalt, hogy a férfi megerőszakolta a kiskorú lányt, ezért őrizetbe vették nemi erőszak gyanújával, majd kedden harmincnapos előzetes letartóztatásba került. Az ügyben az ügyészség felügyeletével zajlik a további vizsgálat. (ndi)