Búcsú és primícia az Őrkőn

A szentmise elején ft. Márkus András plébános köszöntötte az újmisés Demeter Istvánt, aki előzőleg egy évet töltött a plébánián és szívvel-lélekkel készült a papi hivatásra. Ugyanakkor kérte, hogy a primíciás szentmisét ajánlja fel a helyi közösségért.

Demeter István meghatottan köszöntötte az egybegyűlteket, majd hangsúlyozta: „Azért jöttünk a templom búcsújára, hogy égi édesanyánkat köszöntsük. Ő egy olyan közbenjáró értünk, aki nemcsak akkor jár közben, amikor kérjük, hanem a szürke hétköznapokban is ott van velünk, hallja a gondolatainkat, érzi a szívünknek a vágyait anélkül, hogy kimondanánk. Ma ajánljuk fel életünket neki, hogy az életünknek valóban ő legyen a királynője, olyan királynő, aki számunkra mindent kiesdekel.”

A prédikációban több témáról is beszélt. Kiemelte, hogy a Világ Királynője búcsúján egyik legnagyobb üzenete a Szűzanyának az, hogy ismerjük fel, hol a helyünk, miben van a helyünk. „Ott a helyem Isten jelenlétében, Isten szeretetét hordozzam a szívemben és az ő szeretetét lélegezzem be.” Majd beszélt arról az ajándékról, amit a Szűz­anyának adhatunk. Lehet ez az ima, amikor azon keresztül segítünk a munkájában. Az imán keresztül nagyon sok mindent elmondunk, megtisztulhatunk a Szűzanyán keresztül. „Azt segíti meg a Szűzanya, a Világ Királynője, hogy elő tudjuk készíteni a szeretet kemencéjében a saját életünk kenyerét, amelyet majd a végén átadunk az Istennek itt az oltáron. A Szűzanyának is meg kellett dolgoznia az ő idejében a betevő falatért. Nem olyan távoli a Szűzanya, hiszen ugyanazt járta végig, ugyanúgy egy életet járt végig, ugyanúgy Istenre figyelt, az ő akaratát akarta teljesíteni. Annyi különbség van, hogy ő kegyelemteljes, kiválasztott, és bűn nélkül született. Ez isteni ajándék. Azért nagy közbenjárónk, mert ő is megkapta a szabad akaratot, de személyes bűnt nem követett el, pedig megtehette volna. Mindig az Istenre figyelt.”

Befejezésként házi fel­adatot is adott a jelenlévőknek: vizsgálják meg, hogy a Szűzanya hogyan hatott az életükben. Hol jelent meg úgy, hogy el tudták fogadni: valóban közbenjáró? Majd megosztott egy személyes élményt, amikor negyedévesként megtapasztalta, miként segítette át a Szűz­anya egy személyes válságon, és kapott meghívást arra, hogy elzarándokoljon Medjugorjéba, ahol további kegyelmeket kapott.

A szentmise végén az újmisés mindenkit megajándékozott egy pappá szentelése emlékére készített emlékképpel. Dr. Székely János megyés püspök június 14-én szentelte áldozópappá Demeter István diakónust a szombathelyi székesegyházban, és a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániára kapta a kinevezését. Papi jelmondata: „Az igazság szabaddá tesz.” (Jn. 8.31)

Az ünnepség végén a roma közösség egyik idősebb női tagja gratulált Demeter Istvánnak, és örvendett, hogy „a Jóisten megsegítette, és a szép Szűzanya adott neki sok jó gondolatot és erőt. Megköszönjük neki a sok jóságát, amit közöttünk tett, amíg itt volt. A Jóisten adjon neki továbbra jó egészséget, hogy tudjon irányítani münköt, cigányokot.”

Az újmisés is hálás volt, hogy együtt imádkoztak, és megköszönte azoknak, akik imával vagy anyagilag hozzájárultak ahhoz, hogy ő pap lehessen. „Isten fizessen vissza minden adományt” – kívánta. Legvégül primíciás áldásban részesítette a jelenlévőket, és aki igényelte, személyesen is imádkozott érte.

A búcsús ünnep végén a Szeretet Misszionáriusai a szerzetesház udvarára hívták a jelenlévőket, ahol a fiatalokkal közösen énekeltek, majd kis kínálmációval ért véget a rendezvény.