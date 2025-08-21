A 21. században a Szent István-i örökség két feladatban ölt testet: Magyarország szuverenitásának védelmében és Székelyföld autonómiájának kivívásában – áll a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Izsák Balázs által jegyzett ünnepi közleményében. „Semmilyen nyomásra nem mondunk le Szent István értékeiről” – üzente Kolozsváron Nacsa Lőrinc magyar nemzetpolitikai államtitkár. Varga-Bajusz Veronika, a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára pedig Szatmárnémetiben arról beszélt, hogy a nemzet születésnapja minden magyaré.

Az SZNT dokumentuma leszögezi: Szent István király öröksége a múltban gyökerezik, átível a történelmen és a jövő felé mutat. Ez az örökség pedig ma is arra kötelez bennünket, hogy közösségünk szabadságát és egységét megőrizzük. Izsák Balázs szerint a 21. században a Szent István-i örökség két feladatban ölt testet: Magyarország szuverenitásának védelmében és Székelyföld autonómiájának kivívásában. Mint fogalmaz, egyik sem pusztán politikai követelés, hanem történelmi felelősség. A magyar állam függetlensége és a székelység önrendelkezése egymást erősítő küldetés: a két haza éthosza. E küldetés része az a polgári összefogás is, amely az európai polgári kezdeményezésben öltött testet. A nemzeti régiók mozgalma ebből nőtt ki, és abban erősít meg bennünket, hogy az európai közösség jövője nem képzelhető el a nemzeti közösségek önazonosságának tisztelete nélkül – írja. „Ezért Szent István napján nem csupán emlékezünk, hanem megerősítjük a jövőbe vetett hitünket. Hűséget fogadunk Magyarországnak, ragaszkodást Székelyföldnek, és elkötelezzük magunkat, hogy a szabadság, az összetartozás és az önrendelkezés eszméjét valóra váltjuk. A jövőt tervezni és érte cselekedni: ez a mi Szent István-i örökségünk” – zárul a közlemény.

A magyarság nem hasonult meg és semmilyen nyomásra nem mond le Szent István értékeiről, megtartotta a keresztény Magyarországot abban a valójában, amelyben az államalapító király ezer évvel ezelőtt ráhagyta – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc tegnap Kolozsváron. A magyar nemzetpolitikai államtitkár a város főterén álló Szent Mihály-templomban vett részt a nemzeti ünnep és az új kenyér megáldása alkalmából tartott ökumenikus ünnepségen. Az államtitkár a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében, a Pro Agricultura Alapítvány szervezésében megvalósult ünnepségen mondott beszédében a magyar népnek a Szent István-i örökség melletti ezeréves kiállását hangsúlyozta. „Mi közösen, magyarok bebizonyítottuk, hogy ma is méltók vagyunk örökségére. Ezért tudtunk megmaradni ezer éven át itt, a Kárpát-medencében, és az eljövendő ezer évben is ez fog bennünket megtartani” – húzta alá.

A nemzet születésnapja nemcsak az ország ünnepe, hanem minden magyaré – hangoztatta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára tegnap a szatmárnémeti római katolikus székesegyházban a Partiumi Magyar Napok keretében rendezett augusztus 20-i ünnepségen.

„Ez az ünnep arról szól, hogy összetartozunk nyelvünkön, hagyományainkon, szokásainkon, gondolkodásunkon keresztül, hogy összetartozunk itt, a Kárpát-medencében mi, magyarok” – fogalmazott az államtitkár.