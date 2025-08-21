Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Augusztus 20-i üzenetekSzent István-i örökségünk: tenni a jövőért

2025. augusztus 21., csütörtök, Belföld

A 21. században a Szent István-i örökség két feladatban ölt testet: Magyarország szuverenitásának védelmében és Székelyföld autonómiájának kivívásában – áll a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Izsák Balázs által jegyzett ünnepi közleményében. „Semmilyen nyomásra nem mondunk le Szent István értékeiről” – üzente Kolozsváron Nacsa Lőrinc magyar nemzetpolitikai államtitkár. Varga-Bajusz Veronika, a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára pedig Szatmárnémetiben arról beszélt, hogy a nemzet születésnapja minden magyaré.

  • Fotó: Facebook / Izsák Balázs
    Fotó: Facebook / Izsák Balázs

Az SZNT dokumentuma leszögezi: Szent István király öröksége a múltban gyökerezik, átível a történelmen és a jövő felé mutat. Ez az örökség pedig ma is arra kötelez bennünket, hogy közösségünk szabadságát és egységét megőrizzük. Izsák Balázs szerint a 21. században a Szent István-i örökség két feladatban ölt testet: Magyarország szuverenitásának védelmében és Székelyföld autonómiájának kivívásában. Mint fogalmaz, egyik sem pusztán politikai követelés, hanem történelmi felelősség. A magyar állam függetlensége és a székelység önrendelkezése egymást erősítő küldetés: a két haza éthosza. E küldetés része az a polgári összefogás is, amely az európai polgári kezdeményezésben öltött testet. A nemzeti régiók mozgalma ebből nőtt ki, és abban erősít meg bennünket, hogy az európai közösség jövője nem képzelhető el a nemzeti közösségek önazonosságának tisztelete nélkül – írja. „Ezért Szent István napján nem csupán emlékezünk, hanem megerősítjük a jövőbe vetett hitünket. Hűséget fogadunk Magyarországnak, ragaszkodást Székelyföldnek, és elkötelezzük magunkat, hogy a szabadság, az összetartozás és az önrendelkezés eszméjét valóra váltjuk. A jövőt tervezni és érte cselekedni: ez a mi Szent István-i örökségünk” – zárul a közlemény.

A magyarság nem hasonult meg és semmilyen nyomásra nem mond le Szent István értékeiről, megtartotta a keresztény Magyarországot abban a valójában, amelyben az államalapító király ezer évvel ezelőtt ráhagyta – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc tegnap Kolozsváron. A magyar nemzetpolitikai államtitkár a város főterén álló Szent Mihály-templomban vett részt a nemzeti ünnep és az új kenyér megáldása alkalmából tartott ökumenikus ünnepségen. Az államtitkár a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében, a Pro Agricultura Alapítvány szervezésében megvalósult ünnepségen mondott beszédében a magyar népnek a Szent István-i örökség melletti ezeréves kiállását hangsúlyozta. „Mi közösen, magyarok bebizonyítottuk, hogy ma is méltók vagyunk örökségére. Ezért tudtunk megmaradni ezer éven át itt, a Kárpát-medencében, és az eljövendő ezer évben is ez fog bennünket megtartani” – húzta alá.

A nemzet születésnapja nemcsak az ország ünnepe, hanem minden magyaré – hangoztatta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára tegnap a szatmárnémeti római katolikus székesegyházban a Partiumi Magyar Napok keretében rendezett augusztus 20-i ünnepségen.

„Ez az ünnep arról szól, hogy összetartozunk nyelvünkön, hagyományainkon, szokásainkon, gondolkodásunkon keresztül, hogy összetartozunk itt, a Kárpát-medencében mi, magyarok” – fogalmazott az államtitkár.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 111 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1241
szavazógép
2025-08-21: Kármentő - Kuti János:

Jó hírek

Sokszor halljuk, hogy a média (újságok, televíziók, rádiók stb...) csak a rossz hírekkel foglalkozik, azokat közli előszeretettel, ahelyett, hogy az optimista hangokat erősítené meg, és így jobb kedvre hangolná a hírfogyasztókat. 
2025-08-21: Belföld - :

Tüntettek az erdészeti alkalmazottak

A környezetvédelmi minisztérium előtt tüntettek tegnap a Silva Erdészeti Szakszervezeti Szövetség tagjai, elégedetlenségüket fejezve ki a Romsilva átszervezésére irányuló tervezettel szemben. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter lement a tárca székhelye elé, hogy a tüntetők képviselőivel szót váltson, de bevallása szerint a Silva szövetség elnöke nem engedte őt a tüntetőkhöz szólni.
rel="noreferrer"