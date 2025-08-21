Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tüntettek az erdészeti alkalmazottak

2025. augusztus 21., csütörtök, Belföld

A környezetvédelmi minisztérium előtt tüntettek tegnap a Silva Erdészeti Szakszervezeti Szövetség tagjai, elégedetlenségüket fejezve ki a Romsilva átszervezésére irányuló tervezettel szemben. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter lement a tárca székhelye elé, hogy a tüntetők képviselőivel szót váltson, de bevallása szerint a Silva szövetség elnöke nem engedte őt a tüntetőkhöz szólni.

  • Fotó: Facebook / Federaţia Silva
    Fotó: Facebook / Federaţia Silva

Az érdekvédelmi szervezet közleménye szerint az erdőkért felelő tárca nem hajlandó meghallgatni az erdőgazdálkodási szakemberek véleményét, és a Romsilva átszervezését célzó tervezetet mindenféle hatástanulmány elvégzése nélkül terjesztette elő. Amennyiben jelenlegi alakjában fogadja el a tervezetet a kormány, veszélybe kerülnek az állam erdői, összeomlik a Romsilva és az erdészek elveszítik munkahelyüket – mutat rá a szakszervezet közleménye. A tüntetők követelik, hogy a környezetvédelmi minisztérium szüntesse be a Romsilva és 14 000 alkalmazottja ellen indított „befeketítő és megalázó” kampányt, és vonja vissza a határozattervezetet, amellyel megszüntetik a megyei erdészeti igazgatóságok 70 százalékát, mintegy 500 alkalmazott állását veszélyeztetve.

A Romsilva átszervezéséről szóló kormányhatározat-tervezet célja az erdészeti igazgatóságok regionalizálása. Jelenleg 41 erdészeti igazgatóság működik, minden megyében egy, de a tervezet 12-re csökkentené számukat. Az átszervezés nyomán 90 százalékkal csökkenni fog az igazgatók száma a Romsilva vállalatnál.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-21 08:00 Cikk megjelenítése: 82 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1241
szavazógép
2025-08-21: Belföld - :

Szent István-i örökségünk: tenni a jövőért (Augusztus 20-i üzenetek)

A 21. században a Szent István-i örökség két feladatban ölt testet: Magyarország szuverenitásának védelmében és Székelyföld autonómiájának kivívásában – áll a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Izsák Balázs által jegyzett ünnepi közleményében. „Semmilyen nyomásra nem mondunk le Szent István értékeiről” – üzente Kolozsváron Nacsa Lőrinc magyar nemzetpolitikai államtitkár. Varga-Bajusz Veronika, a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára pedig Szatmárnémetiben arról beszélt, hogy a nemzet születésnapja minden magyaré.
2025-08-21: Belföld - :

Elvetette a nyugdíjtörvény-javaslatot a szenátus

Elvetette a bírák és ügyészek különnyugdíjának módosításáról szóló korábbi törvényjavaslatot a szenátus tegnap, a tervezetet még Crin Antonescu volt államfőjelölt kezdeményezésére iktattak áprilisban a parlamentben a jelenlegi koalícióban is részt vevő akkori kormánypártok vezetői.
rel="noreferrer"