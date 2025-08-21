Tüntettek az erdészeti alkalmazottak

A környezetvédelmi minisztérium előtt tüntettek tegnap a Silva Erdészeti Szakszervezeti Szövetség tagjai, elégedetlenségüket fejezve ki a Romsilva átszervezésére irányuló tervezettel szemben. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter lement a tárca székhelye elé, hogy a tüntetők képviselőivel szót váltson, de bevallása szerint a Silva szövetség elnöke nem engedte őt a tüntetőkhöz szólni.

Az érdekvédelmi szervezet közleménye szerint az erdőkért felelő tárca nem hajlandó meghallgatni az erdőgazdálkodási szakemberek véleményét, és a Romsilva átszervezését célzó tervezetet mindenféle hatástanulmány elvégzése nélkül terjesztette elő. Amennyiben jelenlegi alakjában fogadja el a tervezetet a kormány, veszélybe kerülnek az állam erdői, összeomlik a Romsilva és az erdészek elveszítik munkahelyüket – mutat rá a szakszervezet közleménye. A tüntetők követelik, hogy a környezetvédelmi minisztérium szüntesse be a Romsilva és 14 000 alkalmazottja ellen indított „befeketítő és megalázó” kampányt, és vonja vissza a határozattervezetet, amellyel megszüntetik a megyei erdészeti igazgatóságok 70 százalékát, mintegy 500 alkalmazott állását veszélyeztetve.

A Romsilva átszervezéséről szóló kormányhatározat-tervezet célja az erdészeti igazgatóságok regionalizálása. Jelenleg 41 erdészeti igazgatóság működik, minden megyében egy, de a tervezet 12-re csökkentené számukat. Az átszervezés nyomán 90 százalékkal csökkenni fog az igazgatók száma a Romsilva vállalatnál.