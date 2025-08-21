Elvetette a nyugdíjtörvény-javaslatot a szenátus

Elvetette a bírák és ügyészek különnyugdíjának módosításáról szóló korábbi törvényjavaslatot a szenátus tegnap, a tervezetet még Crin Antonescu volt államfőjelölt kezdeményezésére iktattak áprilisban a parlamentben a jelenlegi koalícióban is részt vevő akkori kormánypártok vezetői.

A képviselőházban korábban elfogadott tervezet szerint a bírák és az ügyészek nyugdíjkorhatára fokozatosan 65 évre emelkedik, a nyugdíjuk pedig az utolsó 48 hónapban kapott havi bruttó juttatások (bér és bérpótlékok) átlagának 65 százaléka lesz. A jogszabályjavaslatot korábban a szenátus munkaügyi bizottsága is elutasította.

Az ülésen felszólaló szená­torok közül többen elmondták, hogy a tervezet elutasítására azért van szükség, mert a kormány jelenleg egy hasonló jogszabályon dolgozik, amelyről egyeztetnek a bírák és ügyészek szervezeteivel.

Mint ismert, Ilie Bolojan miniszterelnök három hete ismertette saját reformjavaslatát, amely szerint a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárát az általánosan érvényes 65 évre emelnék, a korkedvezményes nyugdíjazást pedig – a jelenlegi 25 helyett – 35 év szolgálati időhöz kötik, azzal a kiegészítéssel, hogy akik 65 éves koruk előtt vonulnak nyugállományba, azoknak minden hiányzó szolgálati évért két százalékot levonnak a nyugdíjából. A nyugdíj összegét is csökkenteni akarja a kormány az utolsó öt év nettó bérének 70 százalékára.