Villanyszámla-támogatás

Az alkalmazást a Különleges Távközlési Szolgálat dolgozta ki. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter egy Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy a kártyára feltöltött havi 50 lej értékű utalvány kizárólag a villanyszámlák kifizetésére fordítható. A támogatásra a havi nettó 1940 lejig terjedő jövedelmű egyedülálló személyek és azok a családok jogosultak, amelyek egy főre eső nettó jövedelme 1784 lejig terjed. Az energiaügyi minisztérium és a munkaügyi minisztérium közös közleménye szerint az illetékesek augusztus 28-tól írásban is kérelmezhetik az utalványt a lakóhelyük szerinti polgármesteri hivatalban vagy a postahivatalokban.