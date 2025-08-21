Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Villanyszámla-támogatás

2025. augusztus 21., csütörtök, Belföld

Az állami támogatásra jogosult áramfogyasztók tegnaptól igényelhetik az elektronikus energiakártyát az epids.mmuncii.ro platformon.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Az alkalmazást a Különleges Távközlési Szolgálat dolgozta ki. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter egy Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy a kártyára feltöltött havi 50 lej értékű utalvány kizárólag a villanyszámlák kifizetésére fordítható. A támogatásra a havi nettó 1940 lejig terjedő jövedelmű egyedülálló személyek és azok a családok jogosultak, amelyek egy főre eső nettó jövedelme 1784 lejig terjed. Az energiaügyi minisztérium és a munkaügyi minisztérium közös közleménye szerint az illetékesek augusztus 28-tól írásban is kérelmezhetik az utalványt a lakóhelyük szerinti polgármesteri hivatalban vagy a postahivatalokban.

Hozzászólások
