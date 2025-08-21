Hamis hirdetések az államfővel

A közlemény szerint a csalók mesés nyereséggel kecsegtető „befektetési lehetőséget” népszerűsítenek, amelyet egy mesterséges intelligenciával készített, ún. deepfake videón maga Nicuşor Dan államfő is ajánl a felhasználóknak. A DNSC emlékeztet: a deepfake videókat felhasználó online csalási módszerek célja az érzelmek manipulálása és a potenciális áldozatok rávétele arra, hogy személyes adatokat adjanak meg vagy pénzt utaljanak át a csalóknak.