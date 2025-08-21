Mérgező müzli

Ez a mikotoxin gyakran előfordul gabonafélékben, a különböző penészgombák által termelt vegyület mérgező bizonyos mennyiség felett. A vásárlókat arra figyelmeztetik, hogy ne fogyasszák el a terméket, hanem vigyék vissza az üzletbe, ahol visszakapják annak ellenértékét. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) honlapján az áll, hogy a Profi kezdeményezte a Proxi Gyümölcsös müzli 750 gramm kiszerelésű termék forgalomból való kivonását és visszahívását.