Mérgező müzli

2025. augusztus 21., csütörtök, Belföld

Gyümölcsösmüzli-tételt vontak ki a Profi üzletekből a megengedett határértéket meghaladó deoxinivalenol-tartalom miatt.

  Fotó: ansvsa.ro
    Fotó: ansvsa.ro

Ez a mikotoxin gyakran előfordul gabonafélékben, a különböző penészgombák által termelt vegyület mérgező bizonyos mennyiség felett. A vásárlókat arra figyelmeztetik, hogy ne fogyasszák el a terméket, hanem vigyék vissza az üzletbe, ahol visszakapják annak ellenértékét. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) honlapján az áll, hogy a Profi kezdeményezte a Proxi Gyümölcsös müzli 750 gramm kiszerelésű termék forgalomból való kivonását és visszahívását.

Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
2025-08-21: Belföld

Hamis hirdetések az államfővel

Románia elnökével reklámozott, gyors meggazdagodást ígérő hamis hirdetések terjednek a közösségi oldalakon – figyelmeztetett tegnap az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).
2025-08-21: Világfigyelő

Ünnepelt Magyarország

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Budapest számos pontján voltak koncertek, előadások, foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
